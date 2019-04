Szilágyi György: Életem túlnyomó részét huligánként éltem le

Az Országgyűlés ma szavaz a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról. Az Európába irányuló migráció miatt sorsdöntő lesz az unió és a kontinens életében a májusi európai parlamenti választás - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, Kovács Zoltán. Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban - közölte a Nézőpont Intézet. Összesen közel 10,5 milliárd forintos keretösszeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében - adta hírül Rákossy Balázs államtitkár. Duplájára emelkedett az elhelyezkedési juttatás összege, amelyet azok a közfoglalkoztatottak igényelhetnek, akik szerződésük megszűnése előtt elhelyezkednek a versenyszférában - nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár a Magyar Nemzetnek. Az OTP tulajdonába került az albán bank. Elkészült a keleti elkerülő út Hódmezővásárhelyen. Megzavartak és félbeszakítottak egy nyilvános, a roma LMBTQ embereket, és roma nőket érintő társadalmi tapasztalatokról szóló rendezvényt a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezetének tagjai. Az LMP a leghatározottabban elítéli az akciót. A pénzügyminiszter közölte: a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, hogy a gyerekek korszerűbb környezetben, jobb minőségű, egészségesebb ételeket kapjanak. A független Trencsényi Imre nyerte a polgármester-választást Ibrányban. A cseh államfő szerint az Európai Bizottságnak nem szabad úgy viselkednie, mintha az Európai Unió kormánya lenne, hanem vissza kell térnie eredeti küldetéséhez. Az exit poll-felmérések eredménye szerint Volodmir Zelenszkij humorista és Petro Porosenko jelenlegi államfő jutnak be az ukrajnai elnökválasztás második fordulójába. Volodimir Zelenszkij humorista közel kétszer annyi szavazatot szerzett az ukrajnai elnökválasztás első fordulójában, mint Petro Porosenko hivatalban lévő államfő - közölte a voksok negyven százalékának összeszámlálása alapján az UNIAN hírügynökség. Az áramszolgáltatás harmincnapos korlátozását jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök, miután márciusban négy súlyos áramkimaradás nehezítette meg a belpolitikai és gazdasági válság sújtotta ország életét. Két ember életét vesztette egy szavazóhelyiségben kezdődött lövöldözésben a Törökország középső részén található Malatyában - közölte a DHA török hírügynökség. Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális migránsokat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt, hatan súlyosan megsérültek. Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte - közölték helyi tisztségviselők. Héber feliratos, 2600 éves, kőből készült pecsétnyomót találtak a régészek Jeruzsálemben. Észak-Korea súlyos terrortámadásnak minősítette a február végi betörést madridi nagykövetségére az incidensre vonatkozó első hivatalos nyilatkozatában. Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során. Lezuhant egy kisrepülő Németország déli részén, a balesetben hárman meghaltak. Legkevesebb 27 ember meghalt, több mint négyszáz megsérült, amikor heves zivatar csapott le Nepál déli síkságára. Rendkívüli állapotot hirdetett ki Huzisztán, Irán délkeleti tartománya árvízveszély miatt. Lövöldözés tört ki egy Los Angeles-i ruhaboltnál. Az esetben meghalt Nipsey Hussle rapper; ketten megsérültek. Legkevesebb húsz ember meghalt, amikor menet közben kigyulladt egy távolsági busz a perui fővárosban, Limában. Repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette Németországban az egyik leggazdagabb orosz nő, Natalija Filjova. Elhunyt 77 évesen Tania Mallet modell, színésznő. A gyanú szerint ittasan, kábítószer hatása alatt gázolt el egy gyalogost Szeged-Szőregen egy tiszaszigeti férfi, aki a baleset után elhajtott a helyszínről, a férfit egy óra alatt elfogták – közölte a rendőrség. Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a 84-es főút 106-os kilométerénél, Sopronkövesd térségében. Az Európai Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Albert Woods bejelentette, hogy Európa-bajnokságnak minősül a júniusi, minszki Európa Játékok sportági versenye. Jégkorong Erste Liga: A Ferencváros a döntő negyedik mérkőzésén 3:2-re győzött Csíkszeredán. Kárpáti Petra ezüstérmet szerzett a tanulásban akadályozott nők kategóriájában a spanyolországi Guadalajarában rendezett karate Európa-bajnokságon. Mindkét magyar induló, Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia is az első tízben végzett a triatlonosok világkupa-sorozatának idei harmadik állomásán az új-zélandi New Plymouth-ban.