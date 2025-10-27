Szijjártó üzenete Brüsszelbe: elég az Izrael-ellenes politikából!

Megosztás itt:

Az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral tartott közös sajtótájékoztatón Szijjártó sürgette az EU-t, hogy vegye le napirendjéről a zsidó állam elleni javaslatokat. Ide tartozik többek között:

Az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztésének terve.

Kereskedelmi korlátozások bevezetése.

Izrael kizárása a tudományos együttműködést szolgáló Horizont programból.

A tárcavezető leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét.

Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

"De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak,

akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják"

- fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. "Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is" - tudatta.

Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

"Sajnos, a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni.

Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között" - összegzett.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Gideon Szaár izraeli külügyminisztert a Puskás Arénában 2025. október 27-én. MTI/Kocsis Zoltán