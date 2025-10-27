Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó üzenete Brüsszelbe: elég az Izrael-ellenes politikából!

2025. október 27., hétfő 12:41 | HírTV
felszólítás Szijjártó Péter Brüsszel Izrael

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten felszólította Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikának

  • Szijjártó üzenete Brüsszelbe: elég az Izrael-ellenes politikából!

Az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral tartott közös sajtótájékoztatón Szijjártó sürgette az EU-t, hogy vegye le napirendjéről a zsidó állam elleni javaslatokat. Ide tartozik többek között:

  • Az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztésének terve.
  • Kereskedelmi korlátozások bevezetése.
  • Izrael kizárása a tudományos együttműködést szolgáló Horizont programból.

A tárcavezető leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét.

Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

"De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak,

akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják"

- fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. "Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is" - tudatta.

Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

"Sajnos, a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni.

Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között" - összegzett.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Gideon Szaár izraeli külügyminisztert a Puskás Arénában 2025. október 27-én. MTI/Kocsis Zoltán

További híreink

Hagyományos magyar ételek, amik nélkül nem élet az élet

Háború Ukrajnában – Folytatódik a békemisszió – Rómába utazik Orbán Viktor + videó

A zsűri szava sem hozhatta vissza: neki ért véget a Sztárban Sztár All Stars

Élő adásban vezették ki a brit miniszterelnököt a parlamentből, Farage beszéde után elszabadultak az indulatok + videó

Öltözd magad gazdagra! - 5 stílusos őszi ruha, amitől vagyonosnak tűnsz

Vinícius elküldte a fenébe Xabi Alonsót, áll a bál Madridban a Barcelona elleni siker után

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Monoklival is ellenállhatatlan a tökéletes testű ketrecharcos amazon – galéria

Videón a Louvre kirablói

További híreink

Videón a Louvre kirablói

Kiszelly Zoltán: Megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
4
Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó
5
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban
6
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
7
Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó
8
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó
9
Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz
10
A patrióták a digitális térben is győzelmet arattak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

 Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata, amelyre idén - rekordot döntve - 3857 pedagógus jelentkezett, majdnem kétszer annyian, mint tavaly - közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán megosztott videójában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!