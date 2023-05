Szijjártó: Történelmi csúcsponton az együttműködés Magyarország és Izrael között

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával, Eli Kohennel közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két ország együttműködését mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte, hazánk mindig támogatta a zsidó állam jogát az önvédelemhez és a biztonság garantálásához. "Elítéljük mindazokat a terrorfenyegetéseket és terrortámadásokat, amelyekkel Izraelnek az elmúlt időszakban szembe kellett néznie, és ugyanígy elítéljük azt a gyakorlatot a nemzetközi politikai szervezetekben, amely arról szól, hogy Izraellel szemben egyoldalú, elfogult, tisztességtelen hozzáállás alapján elítélő nyilatkozatokat fogadnak el" - jelentette ki.

"Sajnos ez nem távoli jelenség, az Izrael-ellenes politikai álláspont sok esetben Európa nyugati felében is jelen van. Ezért az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy olyan közös európai álláspontokat kellett megvétóznunk, amelyek egyértelműen elfogultak, tisztességtelenek, kiegyensúlyozatlanok és igazságtalanok voltak Izraellel szemben" - mondta. Majd leszögezte, hogy a kormány ezután is fel fog lépni a kiegyensúlyozott és tisztességes megközelítés érdekében az ENSZ-en belül is.

Szijjártó Péter közölte, hogy a Közel-Kelet biztonsága szoros összefüggésben van Európa biztonságával, ezért a térség békéje Magyarország nemzetbiztonsági érdeke. Kiemelte: az elmúlt évtizedek sikertelen próbálkozásai után az úgynevezett Ábrahám-megállapodások kecsegtetnek egyedül a hosszú távú béke reményével, s a kormány globális biztonsági érdeknek tekinti ezek kiterjesztését, hogy még több arab ország normalizálja a kapcsolatait Izraellel. "Arra kérjük az Európai Uniót, és arra kérjük a nemzetközi pénzügyi intézményeket, hogy biztosítsanak finanszírozást olyan fejlesztésekhez és beruházásokhoz, amelyek az Ábrahám-egyezmények keretében jönnek létre, így is mintegy bátorítást, támogatást adva az Ábrahám-megállapodások kiterjesztéséhez" - fogalmazott.

A miniszter élesen elítélte a terrorizmust, illetve elfogadhatatlannak nevezte, hogy terrorszervezetekhez kötődő palesztin szervezetek is pénzügyi támogatást kaphatnak az Európai Uniótól. "A mai megbeszélés alapján azt a döntést hoztuk, hogy Magyarország Izrael oldalán beavatkozik abba a nemzetközi bírósági eljárásba, amelyet a Palesztin Hatóság indított Izraellel szemben" - jelentette be a közel-keleti konfliktus és az izraeli politikai lépések jogszerűségének vizsgálatára utalva. "Azt is elmondtam a miniszter úrnak, hogy mi az antiszemitizmus minden formáját elutasítjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy a közép-európai térség legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon" - tudatta.

"Minket aggodalommal tölt el, hogy Európa nyugati felében az antiszemitizmus modern formája ütötte fel a fejét. Ennek a jelenségnek az egyik forrása a tömeges illegális migráció, amely különös biztonsági hívás elé állítja a kontinenst" - tette hozzá, aláhúzva, hogy ezért is fontos a fellépés a szabályozatlan bevándorlás ellen. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés rekordmagasságot ért el, a kereskedelmi forgalom tavaly 750 millió dollárral új csúcsot döntött, és idén is 38 százalékkal bővült. Mint mondta, ma 250 izraeli tulajdonú vállalat több mint négyezer embernek ad munkát hazánkban, s a gazdasági együttműködés olyan új területekre is kiterjed, mint a védelmi és az űripar.

Végezetül kifejtette, hogy arról is tárgyaltak, hogy Izrael milyen módon járulhatna hozzá Magyarország energiaellátásának biztonságához. Hangsúlyozta, hogy a kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a diverzifikáció érdekében, viszont ez nem bizonyos források lecserélésére, hanem új források bevonására irányul. És a szavai szerint itt komolyan szóba jöhet Izrael szerepe is, ugyanakkor még infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a zsidó államból érkező földgáz eljuthasson Közép-Európába. A felek a találkozón szándéknyilatkozatot írtak alá a felsőoktatási együttműködésről.

