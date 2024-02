Szijjártó Péter: zavartalanul folynak a paksi bővítés munkálatai + videó

"Tehát jó hír, hogy Pakson ütemesen, zavartalanul folynak az új atomerőmű építésének munkálatai, az új paksi reaktorblokkok garanciát fognak jelenteni rá, hogy Magyarország energiaellátása a következő évtizedekben is biztonságban lesz, és a garanciát jelentik ezek a reaktorok arra, hogy a rezsicsökkentés eredményeit fenn tudjuk tartani, és a környezetünket is jobban meg fogjuk tudni védeni" - összegzett.

Továbbá arra is kitért, hogy ebben nagy segítség az, hogy az Országgyűlés nemrég elfogadta a nukleáris biztonsági törvény módosítását, amelynek értelmében az engedélyezési folyamat sokkal egyszerűbb lett, így a beruházás a biztonsági követelmények maximális figyelembevétele mellett is gyorsabban tud haladni, mint eddig.

