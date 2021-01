Szijjártó Péter ukrán kollégájával tartott sajtótájékoztatót

1004 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 361 881-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 198-ra emelkedett. Ma érkezik a bamlanivimab nevű, koronavírus elleni gyógyszer Magyarországra, a készítményt elsőként a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet alkalmazhatja - mondta a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója az M1-en. Jogosulatlanul juthatott hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz Hiesz György Gyöngyös baloldali polgármestere, aki ezt elismerte, de nem hajlandó lemondani. Belső vizsgálat indult a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, miután kiderült, hogy a város baloldali polgármestere, Hiesz György, soron kívül kapott koronavírus elleni védőoltást. Politikai felelőtlenség Hiesz György tette - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba hangsúlyozta: bármely politikusra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akár baloldaliak, akár jobboldaliak. Hiesz György az első olyan politikus, aki tudatosan és súlyosan megsértette az oltásra vonatkozó szabályokat - nyilatkozta a Hír TV-nek Horváth László, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Nem szabad, hogy követendő példa legyen a nyitást tervező vendéglátóhelyek mozgalma - jelentette ki a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke Magyarország Élőben Extra című műsorunkban. Markáns különbség van a kormánypártok és a baloldali ellenzék táborának választási aktivitása között - írja a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet reprezentatív közvélemény-kutatása alapján. A lap beszámolójából kiderül: ha most vasárnap lennének a választások, akkor a Fidesz-KDNP koalíció 52 százalékot érne el, a baloldali közös lista pedig 45-öt. Február 12-én kezdi meg a 13. havi nyugdíj kifizetését az államkincstár, külön juttatásként nagyjából 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy kapja meg havi járandóságának egynegyedét - mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Az idei évre elfogadott, februártól induló csaknem 4 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum-emelkedését követően, félévkor további 1 százalékkal emelkedhet mindkét bérelem - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. A kormányablakokban ezentúl arcpajzsot viselhetnek az ügyintézők, így könnyítve meg a kommunikációt a siket és nagyothalló ügyfelekkel - jelentette be a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős miniszteri biztosa. A koronavírus-járvány és az ingyenes vakcina is ösztönzi az illegális migrációt - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A világ számára jelenleg a koronavírus-járvány jelenti a fő kihívást, de nem szabad megfeledkezni a biztonsággal kapcsolatos kihívásokról sem - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Békeépítési Alapjának online konferenciáján. Orbán Viktor a holokauszt nemzetközi emléknapján a legmagasabb elismerését fejezte ki a Zsidó Világkongresszus elnökének azért a munkáért, amelyet az áldozatok emlékének megőrzése érdekében, illetve az antiszemitizmus újjáéledése ellen kifejt. Magyarország ma képes megvédeni a magyar zsidóságot, a kormány védi az emberi méltóságot, biztosítja a vallásszabadságot, és támogatja a magyar zsidóságot kulturális identitásának megőrzésében és megerősítésében - mondta Gulyás Gergely. Fontos, hogy mindig emlékezzünk a holokausztra, mert ezek a dolgok bármikor újra megtörténhetnek - mondta Ferenc pápa az auschwitzi haláltábor felszabadításának 76. évfordulóján. A lengyel identitás fontos részét képezi az auschwitzi áldozatok emlékezete, a német nácik a lágerben a világtörténelem legiszonyatosabb gépezetét hozták létre - írta az auschwitzi haláltábor felszabadításának 76. évfordulóján a lengyel kormányfő. Akik túlélték a holokauszt borzalmait, ránk, európaiakra hagyták a demokrácia és intézményei védelmét, emlékeik közös felelősséget rónak ránk - jelentette ki az Európai Parlament elnöke. A szélsőséges elemeket, megnyilvánulásokat ki kell iktatni a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokból - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben. Az Európai Néppárt Hidvéghi Balázst, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége ellenőrzésért felelős, közös parlamenti ellenőrző csoportba. Angela Merkel német kancellár szerint tisztázni kell az egymás ügyeibe való beavatkozás fogalmát a nemzetközi kapcsolatokban, különös tekintettel az eltérő társadalmi rendszerű országok közötti viszonyra. A világon 100,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Újabb gazdaságélénkítő mentőcsomagot jelentett be Aleksandar Vucic szerb elnök, aki a közszolgálati televízió műsorában arról beszélt, a koronavírus-járvány sújtotta vállalatok mellett Belgrád ismét segít az állampolgárokon is. Meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában. Izraelben már alig bírják a terhelést a kórházak a Covid-betegek magas száma miatt, a mentők a parkolókban várakoznak az új betegekkel - jelentette a 12-es kereskedelmi televízió. Az izraeli hadsereg hadműveleti tervet dolgozott ki az iráni nukleáris program megakadályozására - jelentette az izraeli katonai rádió. Egyhangú szavazással ratifikálta az orosz parlament alsóháza a hadászati nukleáris támadófegyverek csökkentéséről kötött orosz-amerikai Új START- szerződés ötévi meghosszabbítását. Fehér Ház: Aggodalmát fejezte ki Joe Biden amerikai elnök Oroszország bizonyos tevékenységei, így a többi között Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vétele miatt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott első telefonbeszélgetése során. Egy texasi szövetségi bíró ideiglenesen blokkolta Joe Biden amerikai elnök döntését, amely száz napra leállította volna egyes bevándorlók kitoloncolását az országból. A Biden-adminisztráció várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen. Negyedmillió embert sújt az Eloise névre keresztelt ciklon Mozambikban - figyelmeztetett az ENSZ helyszíni koordinátora. Összehangolt kibertámadás-sorozat ért több magyar kormányzati portált az elmúlt napokban, fennakadást okozva egyes honlapok működésében - közölte a kormany.hu Letartóztatott egy észt állampolgárságú, de finnországi lakcímmel rendelkező embercsempészt a Szekszárdi Járásbíróság, aki kilenc, magát szírnek mondó migránst szállított furgonjával - közölte a Tolna Megyei Főügyészség. Nevelt fia udvarán elásva megtalálták egy novemberben eltűnt 75 éves bárnai férfi holttestét - tette közzé a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Letartóztattak egy dobozi férfit, akinél közel 40 kilogramm szárított kendert és 80 élő növényt találtak - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy ház Fóton kedd este, az épületben holtan találtak egy embert a tűzoltók - tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Halálra gázolt egy férfit a vonat Budapest XIV. kerületében, a rákosrendezői állomásnál. Március végéig forgalomkorlátozásra kell számítani az M1-es autópálya Jánossomorja-Hegyeshalom vasútvonal és a bányató fölötti hídján, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon javítják a híd szerkezetét - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Férfi kosárlabda Európa Kupa: Szaloniki (görög) - Egis Körmend 94:76; Ostrów Wielkopolski (lengyel) - Szolnoki Olajbányász 90:80 Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 95:84