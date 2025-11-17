Szijjártó Péter szudáni kollégájával tárgyalt: a migráció kiváltó okait kell kezelni, nem menedzselni

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten "kész öngyilkosságnak" nevezte Brüsszel migrációs politikáját. A tárcavezető, miután szudáni kollégájával, Mohieldin Szalim Ahmed Ibrahimmal egyeztetett, hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is elkötelezett az illegális migráció megállítása mellett, és azonnali segítséget sürget Szudánnak.

A minisztérium közleménye szerint a közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter kiemelte, hogy az emberiség a veszélyek korát éli, melynek egyik fő kihívása az illegális bevándorlás.

A miniszter szerint Brüsszel politikája rontja a biztonságot

A tárcavezető rámutatott, hogy a brüsszeli migrációs politika drámai romláshoz vezetett az európai biztonsági helyzetben. Úgy fogalmazott, a kontinens nyugati felén "párhuzamos társadalmak jöttek létre", ahol "egy hangos kisebbség uralja az ott élő közösségeket", és ezzel párhuzamosan nő a terrorfenyegetettség.

Figyelmeztetett: mindez annak a következménye, hogy Brüsszel "nem megállítani akarja, hanem sokkal inkább menedzseli a migrációs hullámokat". A miniszter szerint a kvóták erőltetése és a migrációs paktum "drámai veszélyt" hoz Európára. Hozzátette: "látszik, hogy Brüsszel nem adta fel a migrációs paktum erőltetését, s látszik, hogy vannak olyan magyarországi embereik is, akik ezt itt Magyarországon át akarják venni".

Ezzel szemben, mint mondta, "Magyarországon a nemzeti kormány megállította a migrációs nyomást", és emellett a jövőben is elkötelezettek.

Az afrikai helyzet és a szudáni válság

Szijjártó Péter úgy vélekedett, Brüsszel "óriási hibát" követ el azzal, hogy "nem érti és nem fogja fel az Afrika előtt álló súlyos kihívásokat". Felhívta a figyelmet, hogy a kontinens népessége a következő huszonöt évben várhatóan egymilliárd fővel nő.

Szerinte átfogó fejlesztési programok (gazdasági, egészségügyi, oktatási) hiányában ennek két következménye lehet: "vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófája Afrikában, vagy pedig minden idők legnagyobb migrációs nyomása Európán".

Szudánt "szomorú példának" nevezte, ahol a fegyveres konfliktus miatt mintegy negyvenmillió ember szorul azonnali humanitárius segítségre, és milliók kényszerültek otthonuk elhagyására. Sürgette, hogy Brüsszel vegyen tudomást a katasztrofális szudáni helyzetről, mert ellenkező esetben "további tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába", akiket "semmi nem állít meg Magyarország déli határáig".

Magyarország segítséget nyújt Szudánnak

"Ezért azonnali segítséget szorgalmazunk Szudánnak a humanitárius válság kezelésére és a biztonsági helyzet stabilizálására" – jelentette ki a miniszter.

Emlékeztetett, hogy Magyarország korábban hozzájárult tízezer tonna ukrán gabona Szudánba juttatásához, és készen áll újabb élelmiszerszállításokra, valamint egészségügyi, orvosi eszközök küldésére a fertőző betegségek megelőzése érdekében.

A tárcavezető kitért arra is, hogy Magyarország kész kiterjeszteni az ösztöndíj-programját. Jelenleg évi huszonöt szudáni diák tanulhat magyar egyetemeken, de idén már több mint ötszázan jelentkeztek.

"Készen állunk arra, hogy ennek a programnak a kibővítésével is segítsük Szudánt" – mondta, hozzátéve, hogy a cél a hosszú távú stabilitás megteremtése a béke visszatérése után, hogy az ország ne váljon újabb migrációs hullámok kiindulópontjává. "A migrációt ugyanis nem menedzselni kell, hanem meg kell szüntetni a kiváltó okokat" – összegezte Szijjártó Péter.

Forrás: MTI