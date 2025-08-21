Szijjártó Péter szerint a sikeres űrmisszió igazolja, hogy Magyarország többek között erős és egységes + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Sokkal kényelmesebb, vagy kockázatmentesebb felülni annak a percepciónak, hogy hát az űr az a nagy és erős országoknak a terepe. Hogy jövünk mi ehhez? De érdemes megfordítani ezt a logikát, ezt a gondolatsort. Szerintem úgy is érvényes, sőt igazából úgy érvényes ez a gondolat, ha azt mondjuk, hogy csak azok az országok mondhatják el magukról igazán, hogy erősek, büszkék, sikeresek és egységesek, amelyek képesek ilyen horderejű nemzeti célkitűzéseket tenni, mint például az, hogy legyen egy sikeres űrmisszió."