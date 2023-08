Szijjártó Péter: Szélesebb körben igényelhetik a vállalatok a beruházási támogatásokat

Megosztás itt:

A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy csökken a minimálisan elvárt beruházási volumen, így a kisebb vidéki településeken - az eddigi négymilliárd forint helyett - már 1,2 milliárd forintos beruházáshoz is igénybe vehető lesz a támogatás, ezzel pedig számos magyar tulajdonú vállalkozás számára megnyílik a lehetőség, hogy akár 50 százalékos támogatást kapjon fejlesztéseihez. Emellett egyszerűsödik a támogatásokhoz kapcsolódó biztosítéki rendszer, és a jövőben Budapesten is támogathatóvá válnak megújuló energiatermelésre vonatkozó beruházások.

Mindezek mellett Magyarország egész területén elérhetővé válik egy újfajta támogatás a környezetet kímélő gazdaságra történő átállást segítő stratégiai beruházásokhoz.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három esztendőben kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt, a globális válság ellenére azonban a magyar gazdaság sorra döntötte a rekordokat: megdőlt a foglalkoztatotti, az export- és a beruházási rekord is. Megjegyezte, hogy az idei év is hasonlónak ígérkezik: az export 10 százalék feletti növekedése mellett az év első hét hónapjában eddig több mint 3000 milliárd forint értékben születtek beruházási döntések, ami a tavalyi első hét havi érték három és félszeresét jelenti.

A tárcavezető leszögezte, hogy a "recept" bevált: a beruházások munkahelyeket teremtenek, a munkából pedig megélhetés és gazdasági teljesítmény lesz, ezért a kormány feladata továbbra is biztosítani azt, hogy a magyar gazdaság a jövőben is növekedési pályán tudjon maradni.