Szijjártó Péter: Minden korábbinál jobb a kapcsolat Szlovákia és Magyarország között

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovák kollégájával, Juraj Blanárral tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a pozsonyi kormányalakítást csupán néhány héttel követő látogatás világosan demonstrálja, hogy a Duna mindkét partján nagy jelentőséget tulajdonítanak a kapcsolatok fejlesztésének - adta hírül az MTI.

"Nem túlzás történelmi távlatról beszélni. Én azt gondolom, hogy Magyarország és Szlovákia kapcsolata még soha nem volt olyan jó, mint ma (...) Természetesen azon fogunk dolgozni a következő időszakban, hogy ez a kapcsolat még a jelenleginél is jobb legyen" - húzta alá.

Kiemelte, hogy napjaink rendkívüli kihívásai megnövelik a jószomszédi kapcsolat jelentőségét, így fontos, hogy

most olyan kormány van Budapesten és Pozsonyban is, amely ebben érdekelt, ráadásul a két ország hasonlóan látja a világ előtt álló súlyos kihívások és az azokra adandó válaszok kérdését is.