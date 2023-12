Szijjártó Péter: Reális veszély, hogy a világ újra blokkokra fog osztódni

Megosztás itt:

Szijjártó Péter úgy látja: hosszú ideje látszik, hogy "az európai politikai vezetők egy része küzd azzal a tudattal, hogy az Ukrajna kapcsán felvállat politikai stratégiájuk teljesen megbukott". A külügyminiszter szerint most kivont karddal rohannak előre a semmibe, de a bizonytalanba őrült módon futni ilyen fontos kérdésekben teljesen felelőtlen és érthetetlen is. Az Origónak arról is beszélt, hogy az európai uniós tagországok többsége valójában nem támogatja az uniós bővítést. Hozzátette: a globális biztonság ma rosszabb helyzetben van, mint egy éve, és rosszabb helyzetben van, mint bármikor a hidegháború lezárása óta. A miniszter beszélt a szuverenitásunk fontosságáról, az izraeli helyzetről, a beruházási rekordokról, és arról is, mit vár a jövő évtől és mik lesznek a legnagyobb feladatok, amikkel szembe kell majd nézni.

Ön legutóbbi beszélgetésünkkor, idén januárban azt mondta, hogy „az idei év fő kérdése, hogy ez is úgy zárul-e mint a tavalyi: tehát háborúval, vagy eljön a béke? Az, hogy béke lesz-e, azon múlik, hogy lesz-e párbeszéd." Mit gondol, mi változott január óta?

A GLOBÁLIS BIZTONSÁG MA ROSSZABB HELYZETBEN VAN, MINT EGY ÉVE, ÉS ROSSZABB HELYZETBEN VAN, MINT BÁRMIKOR A HIDEGHÁBORÚ LEZÁRÁSA ÓTA.

Ebből a szempontból három évtizedes mélypontra kerültünk és ez komoly instabilitást idéz elő: minden változik, semmi sem biztos, a status quo-k megbomlottak, láthatóan egy új világrend van kialakulóban.

Az, hogy ez hogyan fog pontosan kinézni, azt ma még senki nem tudja megmondani, de hogy jelentősen különbözni fog az eddigitől, az biztos. Nem tudjuk, hogy pontosan hány pólusa lesz, de az biztos, hogy több mint eddig volt, és már a legfontosabb szereplők köre is körvonalazódni látszik.

EBBEN AZ ÚJ FELÁLLÁSBAN REÁLIS VESZÉLY, HOGY A VILÁG ÚJRA BLOKKOKRA FOG OSZTÓDNI.

Ha ez bekövetkezne, az Magyarország számára nagyon rossz hír lenne, ugyanis mi korábban már négy évtizedet veszítettünk az életünkből és az ország lehetőségeiből, mert egy blokkosodott világ rossz oldalán voltunk.

Én azt látom, hogy most az a bizonyos inga vissza fog csapni, és az olyan patrióta erők, mint amilyenek mi is vagyunk, a következő hónapokban, években jelentős mértékben át fogják tudni rajzolni a globális politikai térképet.

Ha a patrióta erők kerekednek felül, akkor véget lehet vetni néhány nagy veszélynek: például az illegális migráció globális veszélyének és a harmadik világháború kitörése veszélyének – vagy legalábbis kis mértékben lehetne azt csökkenteni.

