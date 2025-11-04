Szijjártó Péter – Nukleáris energia nélkül nincs energiabiztonság és nincs rezsicsökkentés + videó
2025. november 04., kedd 17:26
Hír TV
Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy a nukleáris ipar az utolsó olyan területek egyike, ahol még továbbra is lehetséges a kelet-nyugati együttműködés. A tárcavezető szerint erre kiváló példa a paksi atomerőmű bővítése.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és polgárai a hazánknak – húzta alá a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter miniszterelnök-helyettes.
Azt már megszokhattuk, hogy a Meta számára az adataink jelentik az olajat, mi pedig a kitermelendő nyersanyagot. De a Tisza Párt 200 ezres adatkatasztrófája új szintre emelte a cinizmust. Magyar Péterék ugyanazt a Big Tech-es adatéhséget mutatják, de az alkalmatlanságukkal párosítva.