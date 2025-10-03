Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

Megosztás itt:

A világ a második világháború óta nem látott feszültséggel teli időszakot él, Európában háborús pszichózis uralkodik – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zalaegerszegen. A Rheinmetall német ipari óriás 3,7 milliárd forintos beruházásának bejelentése is arra utal: a magyar kormány tudja, hogy a békéhez erőre van szükség, és ez az erő a modern hadiiparban rejlik.

Védelmi központ a Magyar Honvédségért

A Rheinmetall egy modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen. A beruházáshoz a kormány 560 millió forint támogatást nyújt, ami nyolcvan, magas képzettségű munkahely létrejöttét segíti elő. Az új létesítmény kulcsfontosságú szerepet tölt be a Zrínyi 2026 programban kitűzött cél elérésében:

„Az, hogy egy ország mennyire tud erős lenni, pláne ilyen nehéz helyzetben, azt alapvetően meghatározza az, hogy milyen mértékben képes saját termeléssel kiszolgálni a saját honvédségének igényeit.”

Szijjártó Péter szerint az elmúlt években e tekintetben nagy előrelépés történt, a mostani fejlesztés pedig a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket erősíti Magyarországon.

A modernizáció mozdonyai: hadiipar és német tőke

A hadiipar jelenléte nem csupán a honvédséget erősíti. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a legmodernebb iparág, amely csúcstechnológiát alkalmaz, így az ágazat jelenléte megteremti a teljes magyar gazdaság átfogó modernizációjának lehetőségét is. A fejlesztések számos elektronikai, fémipari, vegyipari beszállítóra támaszkodnak, ezzel pedig lendületet adnak a hazai KKV-szektornak.

A beruházás a magyar-német gazdasági együttműködés újabb sikerét jelenti. Németország nem csupán legfontosabb beruházónk, de legfontosabb kereskedelmi partnerünk is. Több mint 300 ezer magyar ember dolgozik német tulajdonú vállalatoknál. Évente két-hárommilliárd eurót fordítanak a német cégek beruházásokra vagy fejlesztésekre.

Zala Vármegye felemelkedése

A kormány tudatos infrastruktúra-fejlesztési és oktatási rendszerbeli lépéseinek köszönhetően a vidéki városok is egyre vonzóbbak a beruházók számára. Zala vármegye ipari fejlődése látványos: az elmúlt tíz év alatt az ipari termelése több mint 30 százalékkal nőtt, értéke meghaladja az évi 850 milliárd forintot. Ez nem független attól, hogy a kormány összesen 52 beruházáshoz nyújtott itt támogatást ebben az időszakban.

A Rheinmetall zalaegerszegi beruházása így a regionális gazdaság erősítésén túl a nemzeti biztonság és a csúcstechnológiai innováció kulcsa is.

