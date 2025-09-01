Szijjártó Péter: Minden nap dolgozni kell az alacsony rezsiárakért + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi interjúiban (például a TikTokon és az Origo-nak adott nyilatkozataiban) világosan kifejtette: Magyarország legfőbb célja a háborúból való kimaradás és a magyar családok rezsiköltségeinek védelme. „Ez nem a mi háborúnk, és nem hagyjuk, hogy belesodorjanak minket!” – hangsúlyozta a miniszter, utalva az ukrajnai konfliktusra, amely szerinte súlyos gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európára, különösen Magyarországra.

Rezsivédelem: A magyar családok az elsők

Szijjártó szerint az orosz energiahordozók nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizessék. Egy TikTok-videóban kiemelte: „Nem látok okot arra, hogy miért kéne feladni az orosz energiahordozókat, és ezzel miért kéne kétszeresére, háromszorosára növelni a családok rezsiszámláit.” A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások kapcsán élesen bírálta Kijevet, mondván, ezek az akciók közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását. „Ez egyértelmű támadás az energiaellátásunk ellen!” – írta X-posztjában, hangsúlyozva, hogy a kormány mindenáron megvédi a magyar érdekeket.

Ki kell maradnunk a háborúból!

A külügyminiszter következetesen békepárti álláspontot képvisel, és az ENSZ-től a NATO-ig minden fórumon azt szorgalmazza, hogy a fegyverszállítások helyett béketárgyalásokra van szükség. „Minden egyes újabb nap ebben a háborúban szenvedést és pusztítást hoz” – mondta az Országgyűlésben, hozzátéve, hogy a háborúpárti stratégia kudarcot vallott, és a békepárti megközelítést kellene végre kipróbálni. Szijjártó szerint Magyarország szuverenitásának megőrzése az egyetlen garancia arra, hogy az ország ne sodródjon bele a konfliktusba.

Friss témák: Gazdaság és szuverenitás

Szijjártó az energiaválság mellett a magyar gazdaság védelméről is beszélt. A Nemzeti Befektetési Ügynökség díjátadóján kiemelte: 2025-ben száz új gyár épül Magyarországon, ami a teljes foglalkoztatottság fenntartását szolgálja. A miniszter szerint a gazdasági szuverenitás kulcsfontosságú, hiszen a globális válságok – mint az ukrajnai háború vagy az EU szankciói – ellenére Magyarország megerősödve kerül ki a nehézségekből. „Nem bonyolódunk gazdasági hidegháborúba, a szélrózsa minden irányába építünk kapcsolatokat” – fogalmazott.

Szijjártó Péter interjúi egyértelmű üzenetet küldenek: Magyarország nem hajlandó feláldozni a családok biztonságát és jólétét Brüsszel vagy más hatalmak nyomására. A rezsivédelem, a békepártiság és a gazdasági stabilitás a tét – és a kormány szerint ezek csak a szuverenitás megőrzésével érhetők el.

Fotó: MTI