Szijjártó Péter: Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy jó legyen Magyarország és Lengyelország együttműködése + videó

Szijjártó Péter: "Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy jó legyen Magyarország és Lengyelország együttműködése. A jelenlegi lengyel kormány ebben nem érdekelt, ez jól látszik. A jelenlegi háborúpárti kormány egy háborúpárti kormány. Mi egy békepárti kormány vagyunk. Mi ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy lehetne jó együttműködés, mert a két ország közötti együttműködés nem csak abból áll, hogy mit gondolunk a háborúról. De a lengyel kormány jól láthatóan nem tud elvonatkoztatni."

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-üzbég gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón a budapesti lengyel nagykövet végleges hazarendelésével kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva először is leszögezte, hogy ő soha nem szokott beleavatkozni más országok döntéseibe nagykövet küldése vagy nem küldése kapcsán, azonban úgy tudja, hogy már a varsói kormányváltás óta igyekeznek visszahívni a diplomáciai képviselet eddigi vezetőjét.

"De ez minden kormánynak a saját maga szuverén joga, hogy eldöntse, hogy ki képviselje őt egy másik országban (…) Mi mindig tisztelettel fogadtuk a lengyel nagyköveteket, akárki is legyen az. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy jó legyen Magyarország és Lengyelország együttműködése, a jelenlegi lengyel kormány ebben nem érdekelt, ez jól látszik" - mondta.

"A jelenlegi lengyel kormány egy háborúpárti kormány, mi egy békepárti kormány vagyunk. Mi ettől függetlenül azt gondoljuk egyébként, hogy lehetne jó az együttműködés, mert a két ország közötti együttműködés nem csak abból áll, hogy mit gondolunk a háborúról, de a lengyel kormány jól láthatóan nem tud elvonatkoztatni ettől a különbségtételtől" - folytatta.

Szijjártó Péter ezután érintette a magyar-örmény kapcsolatot is, és az azzal kapcsolatos felvetést, hogy a kormánynak elnézést kellene kérnie a dél-kaukázusi országtól.

"Hogy nekünk elnézést kéne kérni Örményországtól, miért is? Azért, mert elértük az azerieknél, hogy öt hadifoglyot haza tudtunk vinni Örményországba? Vagy kérjünk elnézést azért, mert az Örményországba visszatelepülő örmény családok számára támogatást biztosítunk, hogy sikeres legyen a hazatelepülésük? Hogy kérjünk elnézést azért a megállapodásért, amit legutóbb írtam alá Jerevánban, hogy ösztöndíjakat adunk az örmény hallgatóknak a magyar egyetemeken?" - sorolta.

"Soha ilyen jó nem volt egyébként az elmúlt évtizedek összevetésében a magyar-örmény kapcsolatrendszer, ezen személyesen is sokat dolgoztam, az örmény kollégám is sokat dolgozott, járt is itt nálam, én is voltam ott, nagykövetséget nyitunk Jerevánban, ők nagykövetséget nyitnak itt" - tette hozzá.