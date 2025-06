Szijjártó Péter: még szorosabb lesz az együttműködés a magyar és az afrikai olimpiai mozgalmak között

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségét (ANOCA) vezető Mustapha Berraffal folytatott munkareggelijét követően rámutatott, hogy Afrika szerepe nem pusztán a világgazdaságban és a világpolitikában nő rohamos tempóban, hanem a globális sportéletben is.

Kiemelte: ezt bizonyítja az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak most lett először afrikai elnöke, eközben pedig elképesztő sebességgel zajlik az infrastruktúra fejlesztése a szomszédos kontinensen, s megannyi más nagy sportesemény mellett hamarosan ifjúsági olimpiát is fognak rendezni.

"Mi igazi olimpiai nemzet vagyunk, mi ott voltunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításánál. A versenyzőink minden olimpián részt vettek, amin a szabad akaratukból részt vehettek, így a kölcsönös tisztelet Magyarország és Afrika között az olimpiai mozgalomban betöltött súlyunknál fogva is megvan" - vélekedett.

Kifejtette, hogy a magyar és az afrikai olimpiai mozgalmak a kölcsönös tisztelet talaján a jövőben még szorosabban együtt fognak működni.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ezért abban egyeztek meg, hogy Magyarország két megállapodást is köt az ANOCA-val: az egyik értelmében sportdiplomáciai képzéseket tarthatnak afrikai sportvezetők számára a Magyar Diplomáciai Akadémián, míg a másik alapján fiatal afrikai sportolókat fogadnak hazai egyetemeken ösztöndíjjal.

"Ez nem egy példa nélküli együttműködés lesz, ugyanis már van ilyen együttműködésünk a Nemzetközi Judo Szövetséggel és a Nemzetközi Úszószövetséggel is. Tehát évről évre fogadunk fiatal úszókat, fiatal cselgáncsozókat a világ számos pontjáról itt, a magyar egyetemeken. Most az afrikai fiatal sportolók is eljönnek, és itt, Magyarországon fognak tanulni, és Magyarországon fognak sportolni mindemellett" - összegzett.

Végül pedig reményét fejezte ki, hogy az olimpiák egyszer újra teljes olimpiák lehessenek. "Szeretnénk, ha a sport a jövőben nem geopolitikai eszköz lenne, hanem újra a béke eszközévé válhatna" - szögezte le.

