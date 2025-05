Szijjártó Péter: Magyarországra is egy olyan bábkormányt akarnak erőltetni, amelynek nem fontos a szuverenitás, amely csak Brüsszel akaratát akarja végrehajtani + videó

Megosztás itt:

"Az elmúlt tizenöt esztendőben mi megakadályoztuk, hogy illegális migránsok százezrei, milliói lepjék el Magyarországot (…) Mi a világjárvány alatt a leggyorsabban oltottunk, s a leggyorsabban védtük meg az embereket (…) Mi megóvtuk és meg is óvjuk a magyar gyerekeket attól, hogy mindenfajta őrültek menjenek az iskolákba és az óvodákba, és elmondják azt, hogy ugyan te fiúnak nézel ki, de ha akarod, vegyél fel nyugodtan szoknyát" - sorolta.

"Kedves barátaim, ezek nagy harcok, részben voltak, részben még most is azok, de a legnagyobb és a legdurvább harc most zajlik. A mostani harc neve ugyanis az, hogy ne engedjük, hogy belenyomjanak minket a szomszédban zajló háborúba, ne engedjük, hogy belenyomjanak minket egy olyan öldöklésbe, amihez semmi közünk, és amiért semmilyen felelősség nem terhel minket" - folytatta.

"Mert lássuk világosan, Ukrajna harcol, és ez hősies dolog. De Ukrajna magáért harcol. Ukrajna nem értünk harcol, minket nem támadott meg senki, ezért semmifajta kötelezettségünk nincsen semmire sem jogi, sem erkölcsi szempontból. Kötelezettségünk nincs, de feladatunk van. Ez a feladat pedig úgy szól, hogy ki kell maradni ebből a háborúból. Meg kell védeni Magyarországot és meg kell védeni a magyar embereket" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy noha Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz a béke érdekében, Brüsszel mindent megtesz ezen erőfeszítések aláásása érdekében, méghozzá azért, mert minél tovább tart a háború, annál később kell az európai politikai elitnek szembesülnie a saját kudarcos politikája miatti felelősségével.

"De el fog jönni ez az időpont is. A baj az, hogy addig is ezrek halnak meg, és addig is egy országot rombolnak le" - figyelmeztetett.

Majd sérelmezte, hogy ahogy a harc, úgy az "őrület" sem ért véget, ugyanis azt találták ki, hogy minél gyorsabban be akarják nyomni az Európai Unióba Ukrajnát, amely erre semmilyen szempontból nincs felkészülve.

"Van-e egyetlenegy józan ésszel gondolkodó ember, aki szerint ma Ukrajna jobb állapotban van, mint a tagságra tizenöt éve váró nyugat-balkáni barátaink?" - tette fel a kérdést.

"A válasz pedig, azt hiszem, világos. Ukrajna Európa háborúban álló legkorruptabb országa. Egy ország, ahonnan munkavállalók százezrei lepnék el a magyar munkaerőpiacot, hogyha beengednénk őket az Európai Unióba, és az ukrán maffia átjáróháza lennénk. Köszönjük Brüsszel, mi ezt nem akarjuk" - szögezte le.

A miniszter azt is élesen elítélte, hogy Brüsszel továbbra is politikai és ideológiai kérdéssé próbálja tenni az energiaellátás kérdését.

"Azt akarják, hogy vágjuk el az eddig megbízható, olcsó energiaellátását az országnak, és cseréljük valami sokkal bizonytalanabbra és valami sokkal drágábbra. Nem, nem fogjuk megengedni. Nem engedjük, hogy a magyar emberek kétszer annyit fizessenek a rezsiért, mint most" - húzta alá.

Valamint úgy vélekedett, hogy azért nincs nagyobb tiltakozás, mert az EU tagállamainak a többségében már megtörtént az, amit Brüsszel Magyarországon is szeretne.

"Magyarországra is egy bábkormányt akarnak erőltetni, egy bábkormányt, amelynek nem fontos a szuverenitás, amely csak Brüsszel akaratát akarja végrehajtani" - fogalmazott.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó