Szijjártó Péter: Magyarországon a diákok és a tanáraik is biztonságban vannak

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető sajtótájékoztatóján a fővárosi és vidéki iskolákat érintő bombariadóval kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy a kormány minden ember biztonságát megvédi Magyarországon.

"Magyarországon a diákok és a tanáraik is biztonságban vannak, efelől kétségük ne legyen. A rendőrség és a szolgálatok is minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a diákok és a tanáraik biztonságban legyenek, és senki ne tudjon fenyegetést jelenteni vagy nehézségeket okozni a magyar embereknek és a magyar családoknak" - mondta. Valamint arra is kitért, hogy az elmúlt időben rendkívül szomorú hírek érkeztek Európa nyugati feléből. "Terroristák és őrültek, itt gyakran ez egy metszete a két halmaznak. Szóval őrültek és terroristák, őrült terroristák által elkövetett merényletekről kaptunk híreket, gyilkosságokról, gyerekeket is meggyilkoltak, karácsonyi vásárokba hajtottak bele autókkal" - emlékeztetett.

"Ez egyenes következménye annak a migrációs politikának, amelyet Brüsszel és nyugat-európai országok lassan már tíz éve folytatnak, és az, hogy Magyarországon nem történhetett és nem is fog történni ilyen, az meg annak az eredménye, hogy mi ezeket az embereket nem engedjük be Magyarországra" - hangsúlyozta.

"Minden ilyen fenyegetés, minden ilyen támadás újabb megerősítés arra nézvést, hogy ragaszkodni kell ahhoz, hogy ebbe az országba csak olyan ember jöhessen be, akinek mi engedélyezzük a belépést, ne fogadjunk el semmilyen nyomásgyakorlást sehonnan arra nézvést, hogy bárkit ebbe az országba be kelljen engedni" - tette hozzá.

"Magyarországon továbbra is tehát mindenki biztonságban van, és azok a szolgálatok, amelyeknek ez a dolguk, azok pedig utánajárnak annak, hogy honnan jött ez a fenyegetés, és az ilyenkor ildomos lépéseket meg is fogják tenni. Az ehhez szükséges nemzetközi együttműködést is megkezdtük" - tájékoztatott.

Szijjártó Péter az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók meghosszabbításával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a szankciók egy hibás, kudarcot vallott stratégia részét képezik, s az elmúlt három év bebizonyította, hogy a büntetőintézkedések teljesen értelmetlenek, azonban óriási károkat okoztak az Európai Unió és Magyarország gazdaságának is.

"És ezek a nehézségek, kihívások és károk csak nőttek azáltal, hogy Ukrajna korlátozó intézkedéseket hozott a területén keresztüli energiaszállítások tekintetében" - közölte.

"Tehát nincs új a nap alatt, mi mindig elmondtuk, hogy a szankciós politikát kudarcosnak tartjuk, és most már én azt gondolom, hogy a szankciók által okozott kár mértéke elért egy kritikus szintet" - fűzte hozzá.

"Ráadásul új helyzet van, az Egyesült Államok új elnöke is keresi a megoldást Oroszországgal, és én azt gondolom, hogy ennek a megoldáskeresésnek az eredményét nem lehet figyelmen kívül hagyni akkor, amikor itt, Európában újabb szankciós döntést kell hozni" - szögezte le.

A miniszter arra is kitért, hogy ha ma kellene szavazást tartani arról, hogy Ukrajna tagja lehet az Európai Uniónak, akkor a válasz nyilvánvalóan az, hogy nem, hiszen ma Ukrajna semmilyen módon nem teljesíti a szükséges feltételeket, például a nemzeti kisebbségek jogainak terén sem.

Forrás: MTI

Fotó: Honvdelem.hu