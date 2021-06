Szijjártó Péter: Magyarország veszi át a NATO koszovói küldetésének parancsnokságát

Átgondolatlanul kezdtek hozzá a felújításokhoz Budapesten, ez vezetett közlekedési káoszhoz - erről beszélt a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs úgy fogalmazott, ha már az elmúlt két évben nem történt semmi érdemleges a fővárosban, legalább még egy hetet várhattak volna az iskola végéig. A nemzeti konzultáció arról szól, amit az ellenzék nem végez, vagyis megtudni, hogy mit gondolnak az emberek bizonyos kérdésekről – mondta el a Hír Televíziónak Kovács Zoltán államtitkár. Videóban köszönte meg Nyitrai Zsolt és Kásler Miklós a védőnők munkáját vasárnap, a védőnők napján. A védőnői hivatás egyedülálló, a Magyar Védőnői Szolgálat a hungarikumok sorában az egyik legkülönlegesebb helyet foglalja el - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a magyar védőnők napján. Több száz milliárd forinttal támogatja a kormány a vállalkozások technológiaváltását - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Kétnapos üléssel fejezi be tavaszi ülésszakát az Országgyűlés jövő héten. Magyarország kettős kapcsolatot ápol a Nyugattal - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor egy portugál hetilapnak adott interjúban. A miniszterelnök emlékeztetett: az összetartozás és a tisztelet mellett a magyarok nem felejtik a nyugati hatalmak közönyét a kommunista elnyomás idején. Magyarország olyan jelentős szerepet vállal a NATO működésében, amilyenre ezidáig nem került sor - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Már több mint 175,6 millióan megfertőződtek koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Több mint egymilliárd adag koronavírus-vakcinát adományoz a kevésbé tehetős országoknak a hét vezető ipari hatalom csoportja - jelentette be a Hetek háromnapos angliai csúcstalálkozójának vasárnapi zárónapja után Boris Johnson brit miniszterelnök. Ukrajnában tovább csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma, kevesebb mint kilencszáz új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma 33-mal 51 679-re emelkedett. Már nemcsak negatív PCR-teszttel, hanem akár antitestteszttel, vakcinaigazolással vagy a koronavírus-fertőzésből történő felgyógyulást igazoló dokumentummal is beléphetnek külföldiek Bosznia-Hercegovinába. Meghaladta a 60 milliót a beadott oltások száma Németországban. Törökországban megkezdődött a 40 év felettiek oltása a SARS-CoV-2 típusú koronavírus ellen - jelentette be Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Oroszországban ismét 14 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma, ezért Moszkvában visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat. Ismét pénzbüntetéssel sújtották a brazil elnököt, mert nem viselt szájmaszkot egy rendezvényen. A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Kínával és Oroszországgal - mondta Joe Biden amerikai elnök. Recep Tayyip Erdogan török elnök Isztambulban közölte, hogy a NATO-tagállamok vezetőinek hétfői brüsszeli csúcstalálkozóján Joe Biden amerikai elnökkel meg kell vitatnia a török-amerikai viszonyt. A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő a Rosszija 1 televízióban. Gázrobbanás történt a közép-kínai Hupej tartomány Sijen városában, a balesetben többen életüket vesztették - adta hírül a CGTN kínai székhelyű nemzetközi hírcsatorna. Meghalt egy motoros, aki személyautóval ütközött Eger és Noszvaj között - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Tizenegy csapat részvételével Elstartolt a folyótisztító és hulladékgyűjtő II. Tisza-tavi PET Kupa Tiszafüredről. Labdarúgó Eb: Anglia - Horvátország 1:0 Továbbra is stabil a kórházban ápolt dán futball-válogatott középpályásának az állapota. Christian Eriksen a tegnapi Dánia – Finnország Eb-meccs 43. percében esett össze a pályán. A játékost újra kellett éleszteni. A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája győzött a gyorsasági kamion Eb idénynyitó magyarországi versenyhétvégéjének vasárnapi második futamán a Hungaroringen. Marosi Ádám aranyérmet nyert, ezzel tokiói kvótát szerzett a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A Marosi, Demeter Bence, Bereczki Richárd összeállítású magyar csapat szintén az első helyen végzett. Balázs Krisztián nyújtón ezüstérmet nyert a tornászok eszéki világkupa-versenyének vasárnapi zárónapján. Ötödikként zárt a karatés Molnár Dániel a küzdelem kategóriában az ötkarikás játékokra kvalifikáló párizsi tornán, így nem jutott ki a tokiói olimpiára, amelyhez az első háromban kellett volna végeznie.