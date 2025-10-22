Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is készen áll helyszínt adni a csúcsértekezletnek

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

"Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót" - fogalmazott.

Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva kifejtette a találkozó elnapolásával kapcsolatban, hogy Magyarország továbbra is készen áll helyszínt adni a csúcsértekezletnek. "Szeretnénk, ha a béke visszatérne Közép-Európába. Az elmúlt három és fél év folyamán a béke ügyét képviseltük. Mindent megteszünk, amit tudunk. Megkértek minket, hogy rendezzük meg ezt a csúcstalálkozót. Készen állunk rá. A résztvevőknek minden szükséges feltételt biztosítunk a sikerhez. És nagyon remélem, hogy ez a csúcstalálkozó meg fog valósulni" - mondta.

"Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot" - tette hozzá. Valamint reményét fejezte ki, hogy az amerikai kollégájával, Marco Rubióval tervezett szerdai találkozója tisztább képet ad majd a helyzetről.

"Tudom, hogy két kollégám, Rubio és Lavrov miniszter tegnap beszéltek egymással. Úgy tudom, hogy elvi kérdésekről tárgyaltak. Remélem, valamilyen közös megegyezésre jutnak, ami jó alapot teremt a csúcstalálkozó megtartásához" - fogalmazott. Majd hozzátette, hogy a csúcstalálkozó megrendezése reményt adna az ukrajnai háború rendezésére.

Illetve leszögezte, hogy a civilizált kapcsolat megléte az Egyesült Államok és Oroszország között mindig biztonságosabb hellyé teszi a világot és benne Közép-Európát. Továbbá arra is kitért, hogy az ukrajnai háborúnak nem lehet harctéri megoldása, ez a fegyveres konfliktus kizárólag a tárgyalóasztalnál érhet véget.

"Az egyetlen, amit tehetünk, hogy biztosítjuk a tárgyalások sikeréhez szükséges összes körülményt és előfeltételt. Egy dolgot tudok. Ennek a vérontásnak véget kell vetni, de ez nem a csatatéren fog véget érni. Ez csak diplomáciával, a tárgyalóasztalnál folytatott tárgyalásokkal fog véget érni. És mi készek vagyunk biztosítani ehhez a helyszínt és a szükséges feltételeket" - jelentette ki.

A miniszter ezután aláhúzta, hogy a kezdetektől fogva világos volt, hogy Európában sokakat csalódással fog eltölteni, hogy az állítólag nemzetközileg elszigetelt Magyarországot kérték fel "az elmúlt évtizedek legfontosabb csúcstalálkozójának" számító amerikai-orosz értekezlet megrendezésére, ami jól látszott az e heti európai uniós külügyi tanács ülésén is.

"De az igazság az, hogy nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió" - emelte ki, illetve hangsúlyozta, hogy az EU-nak nincsen szerepe a világ jelenlegi biztonsági válságainak rendezésében, s ennek szavai szerint a közösség háborúpárti hozzáállása az oka.

Az orosz elnökkel szembeni nemzetközi elfogatóparancs kapcsán pedig aláhúzta, hogy Vlagyimir Putyin nemrég az Egyesült Államokban járt, ahol nem tartóztatták le, és ha Magyarországra jön, akkor ott sem fogják.

Forrás: MTI

Fotó: MTI