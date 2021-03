Szijjártó Péter: Magyarország nem akar új hidegháborút

7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. Elemi erővel tombol a járvány Magyarországon és Európa-szerte, aminek a brit vírusvariáns az oka - mondta az országos tiszti főorvos. Több mint 160 ezer adag Pfizer-BionTech-oltóanyag érkezett kedden Magyarországra, ezzel a két vállalat által fejlesztett koronavírus-vakcinából Magyarországra szállított dózisok száma meghaladta az 1,2 milliót. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 696 ezer embert beoltottak, ebből 494,5 ezren már a második adagot is megkapták. Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja - közölte az országos oltási munkacsoport vezetője. György István hozzátette: a következő egy hétben mintegy 215 ezer regisztrált idős ember kap védőoltást, ha közülük mindenki beoltatja magát, aki erre lehetőséget kap. Eddig csaknem 37 ezer doboz favipiravirt írtak fel a háziorvosok, amelyből 33 ezer dobozt már ki is adtak a gyógyszertárakban - közölte a koronavirus.gov.hu. A területileg illetékes kórházak szakmai irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére - tájékoztatott a Koronavírus Sajtóközpont. Azt írták: erre a hatékonyabb egészségügyi védekezés, a betegellátás és az egészségügyi dolgozók kiegyensúlyozottabb terhelése, és a védőoltási program végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség. Az érintett munkavállalók közel 60 százaléka után a vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások igényeltek ágazati bértámogatást - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Három újabb beruházás valósult meg a járvány harmadik hulláma alatt, együttesen 4,6 milliárd forint értékben, ezzel több mint 800 munkahely megőrzése vált biztossá - tette közzé Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. A központi uniós vakcinabeszerzés nem hatékony, csak erős nemzetállamok képesek megoldani a válsághelyzetet - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Eddig több mint 21 300 embert akadályoztak meg idén abban, hogy illegálisan bejusson Magyarországra és 217 embercsempész ellen indult eljárás - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Egyesült Államoknak fontos Közép-Európa, számos politikai és gazdasági kérdésben szoros együttműködés várható a kölcsönös érdekek alapján Közép-Európa és az Egyesült Államok között - mondta Szijjártó Péter. Joe Biden amerikai elnök is csatlakozik az európai uniós tagországok vezetőinek csütörtökön kezdődő, kétnapos, videókapcsolaton keresztül tartandó értekezletéhez. A világon 124,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egymillió dózis vakcina kiszállítását rendelte el a járványért felelős kormánybiztos Olaszországban, miután több tartomány vakcina-utánpótlás nélkül maradt. Franciaországban felgyorsítják és kiszélesítik a koronavírus elleni oltási kampányt: szombattól már a legalább 70 évesek is jelentkezhetnek oltásra, a tanárok pedig bekerülnek a prioritást élvező foglalkozási körben dolgozók közé. Megkapta a Covid-19 elleni védőoltást Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Nagy-Britannia most már úton van szabadságának visszaszerzése felé - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a nagy-britanniai koronavírus-járvány folyamatos visszavonulását jelző számokra utalva. A koronavírus-járvány miatt az egymás utáni második évben hívők nélkül zajlik majd a húsvét a Vatikánban, a nagypénteki esti keresztutat tavalyhoz hasonlóan a Colosseum helyett a Szent Péter téren tartják meg. Hongkong ideiglenesen felfüggesztette a Pfizer/BioNTech-féle koronavírus elleni vakcina használatát, miután a gyártó jelezte, hogy a városban használt egyik sorozat fioláinak zárókupakja nem megfelelően zár. A keddi parlamenti választások szavazatainak közel 80 százalékos feldolgozottságánál két parlamenti mandátummal vezet a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt támogató tömb. Az SOS Méditerranée francia civilszervezet hajója, több mint száz bevándorlóval a fedélzetén, a szicíliai Augustában kapott kikötési engedélyt. Keresztbe fordult és beszorult a világ egyik legnagyobb teherhajója kedden a Szuezi csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton - erősítette meg a Financial Times című lapnak a hajót üzemeltető vállalat. Őrizetbe vettek Szocsiban egy líceumi tanulót, aki a VKontaktye közösségi oldalon közölte, hogy robbanóanyagot készül előállítani, és meg akarja támadni az osztálytársait - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt a Bajai Járási Ügyészség vádat emelt öt szír férfival szemben. A járványügyi korlátozásokat megelégelő, a koronavírus miatt Ausztriában állástalanná vált szakács ellen emeltek vádat Zalában, miután rendőrök és TEK-esek lelövésével fenyegetőzött - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség. Elfogták a gödöllői templomban gyújtogató férfit. A gyanú szerint a férfi március 15-én este a templom bejárati ajtaját baltával bezúzta, majd berúgta. A hátsó padokat leöntötte olajjal és meggyújtotta. Felix Brych, a 21. század, illetve az elmúlt évtized legjobb játékvezetőjének egyaránt megválasztott német bíró dirigálja a csütörtöki Magyarország-Lengyelország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzést a Puskás Arénában. Babos Tímea búcsúzott a selejtező második fordulójában a miami keménypályás tenisztorna női versenyében. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Egis Körmend 95:79 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai)-DEAC 1:0; FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda (romániai) 3:1 A Forma-3-as autós gyorsasági bajnokságban indul az idén Tóth László a spanyol Campos Racing színeiben.