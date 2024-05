Szijjártó Péter: Magyarország mindent megtesz a Nyugat-Balkán békéje és fejlődése érdekében

"Az egész Nyugat-Balkánnak és az Európai Unió kapujaként szolgáló Magyarországnak is az az érdeke, hogy ezeket a migrációs folyamatokat a lehető legtávolabb tartsuk magunktól, ezért a migráció elleni együttműködésünket fejleszteni fogjuk, mint ahogyan fejlesztjük a közigazgatási együttműködésünket is" - emelte ki.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy a kormány támogatta a koszovói állampolgárok vízummentes beutazását az EU-ba, ezzel párhuzamosan ugyanakkor minden korábbinál szorosabb együttműködésre törekszik az országgal a migráció ellen, ugyanis a bevándorlási nyomás továbbra is erős, és még mindig a nyugat-balkáni a legforgalmasabb útvonal.

Leszögezte, hogy hazánk régóta fizikailag is részt vesz Koszovó stabilitásának biztosításában, ez jelenleg a legnagyobb magyar külföldi katonai szerepvállalás, amelynek keretében 411 fő teljesít szolgálatot ma is, és a NATO koszovói békefenntartó missziójának parancsnokát is Magyarország adta egy darabig.

