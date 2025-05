Szijjártó Péter: Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet + videó

Megosztás itt:

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyarellenes propaganda is zajlik.

"Most a legújabb, magyarok ellen indított lejárató akciónak is pontosan az az oka, mint az eddigieknek. Mi magyarok békét akarunk, nemet mondunk a háborúra, nem szállítottunk soha fegyvert Ukrajnának, és nem is fogunk, és nem engedtük, és nem is engedjük azt, hogy belesodorjanak minket, belesodorják Magyarországot ebbe a háborúba" - mondta.

"Ezek a Magyarország ellen indított lejárató akciók okai, és ezek az okai annak a lejárató akciónak is, amelyet most legutóbb indítottak az ukránok Magyarországgal, a magyarokkal szemben" - folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a magyar emberek ráadásul most éppen arra készülnek, hogy döntést hozzanak arról, hogy Ukrajna tagja lehet-e az Európai Uniónak.

"Mi nem tűrjük, hogy Ukrajnában ilyen lejárató akciókat indítsanak folyamatosan Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben. Ezért a mai napon kiutasítottunk Magyarországról két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet. Az erről szóló döntést, jegyzéket Ukrajna budapesti nagykövetének az elmúlt percekben itt a külügyminisztériumban át is adtuk" - tudatta.

Forrás: MTI / Facebook

Fotó: MTI