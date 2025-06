Szijjártó Péter: Magyarország és Horvátország az együttműködés további fejlesztésén dolgozik

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a horvát kollégájával, Gordan Grlic Radmannal közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy Magyarország minden szomszédjával jó kapcsolatra törekszik, így van ez Horvátország esetében is. Köszönetet mondott azért, hogy Zágráb nem állt be a magyar kormányt "alaptalanul vádolók és ellene hergelők táborába", amikor is Brüsszelben aláírásgyűjtést szerveztek Magyarország ellen azon törvény miatt, amelynek célja a gyermekek megóvása az erőszakos genderpropagandától.

Úgy vélekedett, hogy az is jó alapot nyújt az együttműködéshez, hogy a magyar légierő legalább az idei év végéig részt vesz Horvátország légterének védelmében, valamint hogy a két ország mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzeti közösségek támogatására.

"Ekként a magyarországi horvát közösség minden létező támogatást megkap a magyar kormánytól, és örömmel mondhatjuk, hogy a horvátországi magyarokra is mindig odafigyelt a horvát kormány" - tette hozzá. Szijjártó Péter rámutatott, hogy szeretnék továbbfejleszteni a kétoldalú együttműködést, szeretnének a határon új utakat építeni, s szeretnék, ha minél előbb létrejönne az új gyorsforgalmi összeköttetés az M6-os meghosszabbításával.

"Szeretnénk Murakeresztúrnál egy új hidat építeni. Szeretnénk, hogyha Sároknál és Zákánynál is újabb közúti összeköttetés jönne létre a két ország között. És szeretnénk azt is, hogyha a két ország közötti energetikai együttműködés még szorosabb lenne" - sorolta.

Utóbbi kapcsán elmondta, hogy azt kérték a két ország legnagyobb energiavállalatainak képviselőitől, hogy folytassanak az eddigieknél is intenzívebb tárgyalásokat az energetikai együttműködés fejlesztése céljából.

Majd leszögezte, hogy a magyar kormány soha nem fog olyan brüsszeli javaslatot támogatni, amely az ország energiabiztonságát rontaná vagy a rezsiköltségek emelkedését eredményezné, így határozottan ellenzik azt a tervet is, amelynek értelmében betiltanák az Oroszországból származó energiahordozók importját. "Ez a döntés a magyar családok rezsiköltségeinek duplájára, háromszorosára emelkedését okozná, és ezt mi a lehető leghatározottabban elutasítjuk" - jelentette ki.

"Mi a szuverenitásunk fontos részének tartjuk az energiaszuverenitás kérdését, s nem fogadjuk el, hogy Brüsszelből mondják meg nekünk, hogy milyen energiahordozót vásárolhatunk meg kitől" - folytatta.

A miniszter kiemelte, hogy az energiaimport terén két szempont érdekli a kormányt: a megbízhatóság és a kedvező ár. "És természetesen mindig érdekeltek vagyunk abban, hogy a meglévőknél olcsóbb és megbízhatóbb források vásárlásáról tárgyaljunk. Ugyanakkor kizárólag akkor váltunk, ha az eddigieknél olcsóbb és megbízhatóbb forrásokat ajánl valaki, és nem fogjuk elfogadni, hogy kívülről, zsarolással vegyenek rá minket arra, hogy jól működő energiakapcsolatokat adjunk fel" - fogalmazott.

"Mi a diverzifikálásnak vagyunk a hívei, vagyis minél több forrásból, minél több útvonalon tudunk energiaforrásokat venni, annál jobb. Ez inspirálja a Mol-t és az MVM-et akkor, amikor a horvát partnereikkel tárgyalnak a Magyarország és Horvátország közötti energetikai együttműködés fokozásáról" - fejtette ki.

"Szeretném elmondani itt önöknek, hogy az energiaügyi miniszterek jövő heti tanácsülésén én fogom képviselni Magyarországot, ahol határozott célunk lesz, hogy megakadályozzuk azt a brüsszeli tervet, amely Magyarországot elvágná a jelenlegi energiabeszerzési forrásaitól" - tudatta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI