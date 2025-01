Szijjártó Péter: Magyarország érdekeivel ellentétes a világ blokkosodása

Megosztás itt:

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a nap két jó hírrel indult: az izraeli kormány jóváhagyta a túsz- és tűzszüneti megállapodást, Donald Trump és Hszi Csin-ping pedig telefonon konzultált egymással. Előbbi téma kapcsán leszögezte, hogy ha a túszmegállapodás első fázisa teljesül, az lehetővé teszi majd a második fázist is, amelynek során a még fogságban lévő magyar állampolgárságú túsz is visszatérhet a családjához.

A kínai és a megválasztott amerikai elnök egyeztetésével összefüggésben azt hangsúlyozta, hogy Magyarország érdekével ellentétes a világ blokkosodásának folyamata, ennek megfékezéséhez pedig arra van szükség, hogy a világ legerősebb országai és legnagyobb hatalmú vezetői beszéljenek egymással. "Ebből a szempontból is örömteli a kínai elnök és a megválasztott amerikai elnök telefonbeszélgetése, mely azt az esélyt kínálja, hogy a jövő a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésről és az összeköttetések építéséről fog szólni" - írta Szijjártó Péter.

Forrás: MTI, Szijjártó Péter

Fotó: MTI