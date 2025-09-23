Keresés

Belföld

Szijjártó Péter: Magyarország az ENSZ-ben is a béke hangja lesz

2025. szeptember 23., kedd 08:10 | Magyar Nemzet
ENSZ béke Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánk nem a brüsszeli narratívát ismételgeti majd az ENSZ-közgyűlésen, hanem a béke előmozdítását tartja fő célnak.

  • Szijjártó Péter: Magyarország az ENSZ-ben is a béke hangja lesz

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ-közgyűlés első napján az sajnos ismételten világossá vált, hogy az európai uniós kollégái ezt a hetet sem a béketeremtésre, a diplomáciai csatornák újranyitására akarják felhasználni, hanem továbbra is a háborús narratívájuk elterjesztésén dolgoznak.

Ahogy lenni szokott, heteken keresztül ment a trenírozás Brüsszelből, hogy miket mondjunk itt. Kommunikációs elemeket, tárgyalási paneleket osztogattak ki az európai kollégáknak. Már pontosan tudják, hogy nekem nem érdemes ilyet adni, mert egy szuverén ország külügyminisztereként nem a brüsszeli narratíva szerint tárgyalok és nem brüsszeli kommunikációs paneleket mondok itt fel, hanem a nemzeti érdeket képviselem

 – szögezte le.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

