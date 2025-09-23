Szijjártó Péter: Magyarország az ENSZ-ben is a béke hangja lesz

Megosztás itt:

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ-közgyűlés első napján az sajnos ismételten világossá vált, hogy az európai uniós kollégái ezt a hetet sem a béketeremtésre, a diplomáciai csatornák újranyitására akarják felhasználni, hanem továbbra is a háborús narratívájuk elterjesztésén dolgoznak.

Ahogy lenni szokott, heteken keresztül ment a trenírozás Brüsszelből, hogy miket mondjunk itt. Kommunikációs elemeket, tárgyalási paneleket osztogattak ki az európai kollégáknak. Már pontosan tudják, hogy nekem nem érdemes ilyet adni, mert egy szuverén ország külügyminisztereként nem a brüsszeli narratíva szerint tárgyalok és nem brüsszeli kommunikációs paneleket mondok itt fel, hanem a nemzeti érdeket képviselem

– szögezte le.

