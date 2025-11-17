Szijjártó Péter: Magyar Pétert csak a balhé foglalkoztatja + videó

Megosztás itt:

Nem fogadták szívesen Magyar Pétert a győriek. A Tisza párt országjárásának rendezvénye ráadásul egy időben volt a Fidesz háborúellenes gyűlésével. Ezt a lépést korábban már eljátszotta a Tisza Párt első embere, akkor a Kötcseiek háborodtak fel ezen.

Szijjártó Péter: "Na most ehhez képest, hogy már csak az az elvárása, hogy egy városban legyen velünk és így kerüljön közel a miniszterelnökhöz, az egy dicséretes hátralépés. Mindez mutatja azt, hogy ez az ember § képtelen egy önálló programot vinni, egy önálló agendát vinni és a balhé a lényeg, hogy oda kell üljön ős is. Most kiderült szerintem az elmúlt hónapokban mindenki számára, hogy mit lehet tőle várni."

A tárcavezető hangsúlyozta: ha jön a Tisza jön a háború és a migráció is.