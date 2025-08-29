Keresés

Belföld

Szijjártó Péter kőkemény figyelmeztetése Tihanyból: Bábkormány alatt Magyarországot háborúba taszítanák

2025. augusztus 29., péntek 15:00 | Hír TV

Döbbenetes helyzetértékeléssel nyitotta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranzit Fesztivált: ha egy brüsszeli bábkormány kerülne hatalomra Budapesten, Magyarországot belesodornák a háborúba! Nézze élőben a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán, és legyen részese a magyarság jövőjéről szóló legfontosabb vitáknak!

  • Szijjártó Péter kőkemény figyelmeztetése Tihanyból: Bábkormány alatt Magyarországot háborúba taszítanák

Kedves Nézőink, Olvasóink és hazaszerető magyarok!

A tihanyi Tranzit Fesztivál 2025-ben is a magyar jobboldal legnagyobb közéleti eseménye, ahol a nemzeti érdekek, a szuverenitás és a béke védelme kerül a középpontba. Az idei fesztivált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erőteljes helyzetértékelése nyitotta, amelyben kendőzetlenül feltárta a világpolitikai változások Magyarországra gyakorolt hatásait, és figyelmeztetett: a magyar szuverenitás megőrzése létkérdés!

„Amint egy bábkormányt ültetnek Budapestre, Magyarországot belenyomják a háborúba” – hangsúlyozta a tárcavezető, kiemelve, hogy csak a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, erős kormány képes kivédeni a brüsszeli nyomást és megóvni hazánkat az ukrajnai háborúba való belesodródástól.

Szijjártó Péter szerint az Európai Unió drámai válságban van: a brüsszeli elit hibái miatt Európa versenyképessége összeomlott, a kontinens a háború színterévé vált, és globális befolyása megszűnt. „Korábban odafigyeltek arra, amit Európában mondanak, ma már gyakran kinevetik az uniós vezetőket” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az EU-t egy „extrém liberális, háborúpárti, frusztrált elit” uralja, amely elszigetelte Európát a világpolitikától, és rossz döntésekkel súlyosbította a helyzetet. Kiemelte: az EU szankciós politikája Oroszországgal szemben kudarcot vallott, a béke helyett csak további feszültséget szított, miközben Magyarország az egyetlen ország, amely képes kölcsönös tiszteletre és előnyökre épülő kapcsolatokat fenntartani minden globális szereplővel.

A külügyminiszter külön kitért arra, hogy az európai vezetők felelőtlen politikája miatt a kontinens gazdasági és energiaellátási rendszere romokban hever. „Az európai gazdasági modell, amely a keleti energiahordozók és a nyugati technológia együttműködésére épült, újjáépíthetetlennek tűnik” – mondta, hozzátéve, hogy a világ figyelme ma már Kínára és az Egyesült Államokra irányul, Európa pedig a középmezőnybe süllyedt. Szijjártó szerint az EU vezetői „versenyt rendeztek”, hogy ki tud durvább kritikát megfogalmazni Donald Trump ellen, ami most, Trump újraválasztása után visszaütött. Kínát rendszerszintű ellenfélként kezelik, holott együttműködésre lenne szükség, míg az Afrikával való kapcsolatokat a gendertémák erőltetése tette tönkre.

A magyar külpolitika sikerét hangsúlyozva Szijjártó kiemelte: hazánk képes a szélrózsa minden irányába kapcsolatokat építeni, és ez az elmúlt 15 év legnagyobb külpolitikai eredménye. „Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely racionális, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre képes” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország energiabiztonságát is meg kell védeni, különösen az ukrán támadásokkal szemben, amelyek szerinte a magyar szuverenitást fenyegetik. A miniszter szerint Donald Trump erőfeszítései és egy lehetséges amerikai-orosz megállapodás hozhatja el a békét az ukrajnai háborúban, amely elengedhetetlen Európa és Magyarország stabilitásához.

Csatlakozzon hozzánk, és nézze élőben a Tranzit Fesztivált a Hír TV-n!

A Hír TV élő közvetítésével Ön a fotelből is részese lehet a tihanyi Tranzit Fesztivál legfontosabb pillanatainak! Kövesse a Hír TV képernyőjén, a hirtv.hu oldalon, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-csatornáján, ahol a magyar jövőért elkötelezett gondolkodók vitái és előadásai elevenednek meg. Legyen Ön is részese ennek a történelmi eseménynek, ossza meg barátaival, családjával, és mutassuk meg együtt, hogy a magyar szuverenitás és a béke ügye mindannyiunk szívügye!

Nézze a Hír TV-t, és álljon ki a magyar érdekekért!

 

 

