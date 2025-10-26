Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 26. Vasárnap Dömötör napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar ráadás 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak

2025. október 26., vasárnap 16:53 | MTI
Donald Tusk Szijjártó Péter Brüsszel

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

  • Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy "Donald Tusk - aki leépítette a demokráciát Lengyelországban - bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét".

"Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…"

- tette hozzá.

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt. A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak. Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is.

Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, "hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért".

A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél.

MTI

További híreink

Régi idők Budapestje: felismeri mik voltak a terek, hidak nevei?

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

5 ingyenes tanösvény és lombkoronasétány, ha nyugodt kikapcsolódást keresel

Óriási lépés a vb-fordítás felé, egy büntetés miatt változik a McLaren rajthelye

Újhold a Mérlegben 3 csillagjegynek remek alkalom ez az újrakezdéshez

Ezúttal nem akárkit kellett kihúzni a Dunából Budapesten + videó

Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban

Tizenegyest hibázott és két pontot elhullajtott a BVSC otthonában a Vasas

Orbán Viktor különleges küldetésen: három vezető, egy üzenet Európának

További híreink

Orbán Viktor különleges küldetésen: három vezető, egy üzenet Európának

Újabb botrányos terv Brüsszelből

A többség unalmasnak tartotta Magyar Péter ünnepi beszédét + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrányos terv Brüsszelből
2
Porrá zúzták Hadházy Ákos hazugságait – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az ellenzéknek
3
Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!
4
Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó
5
Orbán Viktor különleges küldetésen: három vezető, egy üzenet Európának
6
Kampánybeszédnek is kevés volt: A Nézőpont Intézet megsemmisítette Magyar Péter unalmas parádéját
7
Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó
8
Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó
9
Louvre-rablás: ketten kézre kerültek, a műkincsek sorsa továbbra is kérdéses
10
Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!