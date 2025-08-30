Keresés

Belföld

Szijjártó Péter: Gyurcsány a választások után ismerte be, hogy hazudik, a Tisza már a választások előtt tette ezt meg + videó

2025. augusztus 30., szombat 18:58 | HírTV
Szijjártó Péter Magyar Péter Tranzit Tisza Párt

A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.

  • Szijjártó Péter: Gyurcsány a választások után ismerte be, hogy hazudik, a Tisza már a választások előtt tette ezt meg + videó

