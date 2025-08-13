Keresés

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiabiztonságát

2025. augusztus 13., szerda 15:55 | MTI
Ukrajna energiaellátás Magyarország Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)

A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint atárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.

"Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás" - húzta alá.

"Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!" - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

