Szijjártó Péter: Fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen a nemzetközi közösségnek + videó
2025. október 31., péntek 14:50
| Hír TV
Szijjártó Péter elmondta, a sport épp a béketeremtés egyik legfőbb eszköze. Mint fogalmazott, sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a sportot összemossák a geopolitikával. Ez pedig teljesen ellentétes a magyarok gondolkodásmódjával.
