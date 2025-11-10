Szijjártó Péter: Ez az elmúlt évek legdurvább támadása a magyar szuverenitás ellen + videó

Megosztás itt:

Akik ennek a felelősei, azoknak számot kell adniuk - erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt az Igazság órájában. Szijjártó Péter szerint súlyos problémát jelent, hogy az ukránok a kiszivárgott adatokkal akár befolyásolni is tudják a Magyarország jövőjéről szóló döntéseket.

A folyamatos botrányok hatására drasztikusan csökkent az érdeklődés a Tisza Párt iránt – mutat rá a Magyar Nemzet. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a rendszerváltó tagságot.

A célul kitűzött 50 ezres tagszámtól azonban messze elmarad, hiszen jelenleg alig több mint 35 ezer tagja van a programnak.

De nem csak az online, hanem az offline világban is nehézségekbe ütközött a Tisza Párt. Erről pedig a Magyar Pétert folyamatosan reklámozó 444 rántotta le a leplet. A portál azt írta: Magyar Péter országjárásának Zala vármegyei állomásán csak kiábrándult Tiszást találtak, kiábrándult fideszeseket nem.

Fotó: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke