Szijjártó Péter elutasítja a NATO legújabb tervét

Magyarország nem vesz részt a NATO legújabb javaslatában, amely a fegyverszállítások és a kiképzés koordinálásával segítené Ukrajna háborús erőfeszítéseit − hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában.

Az asztalra került egy olyan javaslat, amely sajnos azzal a veszéllyel jár, hogy a NATO közelebb kerülhet ehhez a háborúhoz, mint bármikor korábban. Ezek a javaslatok úgy szólnak, hogy a NATO koordinációs szerepét növeljük meg a fegyverszállítások összehangolása vonatkozásában, illetőleg az Ukrajnának nyújtott kiképzés tekintetében. Ugye korábban a NATO mint szövetség nem vett részt sem a halált okozó fegyverek szállításában, sem szövetségként nem vett részt az ukránok számára nyújtott hadi kiképzésben. Most el fog indulni egy tervezési munka ebben a tekintetben. Magyarország ebben nem kíván részt venni és nem is fog részt venni. Magyar területen, Magyarország területén semmilyen olyan tevékenység nem valósulhat meg és nem is fog megvalósulni, amely abból következne, hogy a NATO koordináló szerepe a kiképzésben és a halálosfegyver-szállításban megnő. Magyarország nem szállít fegyvert és nem is küld katonákat ebbe a konfliktusba és a magyar adófizetők pénzét sem használhatják ezekre a célokra. Tehát Magyarország ebben nem vesz részt

− mondta a külügyminiszter.