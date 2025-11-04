Keresés

Szijjártó Péter: Egy háborús ország hatóságai férhetnek hozzá magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz

2025. november 04., kedd 09:09 | Origo
Fidesz Szijjártó Péter Mandiner Magyar Péter Tisza adatszivárgási botrány

A modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányának nevezte a Tisza Párt aktivistái adatainak kiszivárgását a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner Stratéga című műsorában.

  Szijjártó Péter: Egy háborús ország hatóságai férhetnek hozzá magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Szijjártó Péter a műsorvezető felvetésére, hogy Magyar Péter azt írta, az oroszok nemcsak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban vagy éppen a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is, azt válaszolta, „itt valami félreértés lehet, mert nem a Külügyminisztérium alkalmazottainak listája került ki az internetre, hanem a Tisza Párt aktivistáinak a listája került oda”.

Szerintem az, ami történt, az a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya. Mert mi történt? Van egy párt, amely kormányozni akar, igaz? Ezért indul a választáson, mert kormányozni akar. Ez a párt, egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba vezette fel a saját aktivistáinak adatait. Egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba. És most mi történt? Ezt az ukrán részvétellel létrehozott adatbázist részben nyilvánosságra hozták, ami azt jelenti, hogy ez az adatbázis ott van ukrán kézen is – fejtette ki a miniszter.

Szijjártó Péter figyelmeztetett: egy háborús ország hatóságai férhetnek hozzá magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz, „és itt most vonatkoztassunk el attól, hogy itt a Tisza Párt szimpatizánsairól van szó. Szeretném megismételni. Egy háborúban álló ország állami hatóságai hozzá tudnak férni magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz.” 

A miniszter leszögezte, ezzel magyar állampolgárok százezreit sodorták rendkívüli veszélybe, és Magyarország szuverenitását sodorták rendkívüli veszélybe. Mert ez azt jelenti, hogy egy háborús ország direkt befolyásolási lehetőséget tud szerezni magának egy másik ország szuverenitása fölött – mondta. 

Ugyanis azzal, hogy 200 ezer magyar állampolgár legszemélyesebb, legdurvábban személyes adatai ukrán kezekbe kerülhetnek, egy háborús ország kezeire kerülhetnek, ez egy olyan biztonsági kockázat, mind az adott emberek szintjén, mind az ország szintjén, aminek a súlyosságát szerintem ma még nem méri fel senki – fogalmazott Szijjártó Péter.

Tehát, ez botrány. És itt összeérnek a szálak, mert egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázis egy olyan pártnál, amely nyilvánvalóan a háborúpárti brüsszeli politikát szolgálja ki, ez nem jelent mást, mint hogy mindent bevetnek annak érdekében, hogy Magyarországon egy háborúpárti kormányt ültessenek hivatalba. Egy olyan kormányt, amelyet mindig lehet befolyásolni a háború érdekében. És itt az igazi biztonsági kockázat – jelentette ki a miniszter.

