2025. 08. 16. Szombat
Szijjártó Péter: Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük

2025. augusztus 16., szombat 22:29 | Mti
Szijjártó Péter

Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével - legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba - írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

  • Szijjártó Péter: Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás.

"Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek" - közölte Szijjártó Péter.

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást - fogalmazott a miniszter.

Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg! - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

 

