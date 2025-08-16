Szijjártó Péter: Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük

Megosztás itt:

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás.

"Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek" - közölte Szijjártó Péter.

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást - fogalmazott a miniszter.

Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg! - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.