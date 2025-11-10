Szijjártó Péter: Donald Trump béke iránti elkötelezettsége töretlen, Magyarország pedig bármikor készen áll a budapesti békecsúcsra

Megosztás itt:

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az amerikai fél hozzáállása jelenleg teljesen más, mint korábban. A tárcavezető azt is kiemelte: Donald Trump béke iránti elkötelezettsége töretlen, Magyarország pedig bármikor készen áll a budapesti békecsúcsra.

A tárcavezetőt arról kérdeztük elsőként, mit jelent a valóságban és a gyakorlatban az, hogy elérkezett az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora . – Eleve egy minőségileg más helyzet van, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor az akkori amerikai kormányzat ellenségként tekintett ránk. Emlékezhetünk, hogy számos, Magyarországnak kárt okozó intézkedést hoztak direkt, nem véletlenül, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást felmondták. Számos nemzetközi szervezetben folyamatosan velünk ellentétes álláspontot képviseltek, blokkolták a hadiipari szállításokat Magyarország irányába, kivágtak minket a vízummentességi rendszerükből, politikai szankciókat léptettek életbe velünk szemben. A Biden-kormány miatt jó pár hónapig nem tudtunk haladni a paksi beruházással – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Szijjártó Péter.

Fotó: MTI