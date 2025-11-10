Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter: Donald Trump béke iránti elkötelezettsége töretlen, Magyarország pedig bármikor készen áll a budapesti békecsúcsra

2025. november 10., hétfő 06:31 | Magyar Nemzet
Szijjártó Péter Donald Trump budapesti békecsúcs

Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort a barátjaként kezeli, Magyarországot, a magyar embereket tiszteli, és ennek megfelelően áll hozzánk – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Szijjártó Péter. A tárcavezető Washingtonból hazafelé tartva, a repülőn beszélt az elért gazdasági és diplomáciai eredmények részleteiről.

  • Szijjártó Péter: Donald Trump béke iránti elkötelezettsége töretlen, Magyarország pedig bármikor készen áll a budapesti békecsúcsra

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az amerikai fél hozzáállása jelenleg teljesen más, mint korábban. A tárcavezető azt is kiemelte: Donald Trump béke iránti elkötelezettsége töretlen, Magyarország pedig bármikor készen áll a budapesti békecsúcsra.

A tárcavezetőt arról kérdeztük elsőként, mit jelent a valóságban és a gyakorlatban az, hogy elérkezett az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora . – Eleve egy minőségileg más helyzet van, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor az akkori amerikai kormányzat ellenségként tekintett ránk. Emlékezhetünk, hogy számos, Magyarországnak kárt okozó intézkedést hoztak direkt, nem véletlenül, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást felmondták. Számos nemzetközi szervezetben folyamatosan velünk ellentétes álláspontot képviseltek, blokkolták a hadiipari szállításokat Magyarország irányába, kivágtak minket a vízummentességi rendszerükből, politikai szankciókat léptettek életbe velünk szemben. A Biden-kormány miatt jó pár hónapig nem tudtunk haladni a paksi beruházással – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Szijjártó Péter.

Fotó: MTI

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Ez a 3 legintelligensebb csillagjegy – Te köztük vagy?

A játékvezetővel foglalkozó Arne Slot nem fogta vissza magát a Liverpool pofonja után

Ördög Nóra férje szerelmi háromszögről beszélt

A világsajtó címlapjain Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Három góllal három pontot szerzett a Kazincbarcika ellen a Ferencváros

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

További híreink

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nyert a józsefvárosi időközi választáson

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
4
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
5
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
6
Kismarja választott
7
A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nyert a józsefvárosi időközi választáson
8
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
9
Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó
10
Csörte – Magyarország felkerült a világpolitikai térképre + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kismarja választott

Kismarja választott

 Szabó Károly független jelöltet, eddigi önkormányzati képviselőt választották a hajdú-bihari Kismarja polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson - tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője az MTI-t.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!