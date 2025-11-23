Szijjártó Péter: Donald Trump a békén dolgozik, miközben Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik + videó
2025. november 23., vasárnap 15:20
| Hír TV
Csütörtökig kapott határidőt Ukrajna az amerikai elnöktől a 28 pontos béketerv elfogadására. A hírre reagálva Szijjártó Péter hangsúlyozta: a tervezet óriási lehetőség a háború lezárására és a gazdasági korlátok felszámolására, ám az európai vezetők körében pánikreakciót váltott ki.
Leitner Szilárd most exkluzív interjút adott a Hír TV-nek, amiben elmondta: több téren is csalódást okozott Magyar Péter neki és a párt többi tagjának is, éppen ezért arra számít, hogy hamarosan több Tisza sziget is felbomlik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének küldött levelében világossá tette, az Ursula von der Leyen által javasolt három pénz adományozási forma egyike sem fogadható el. A kormányfő azt mondta: nem adják Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába.
Kétszáz embert csak biodíszletnek állítottak oda - jelentette ki a fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás a Bayer show-ban elmondta: a tényleges jelöltek 90 százaléka az elmúlt tíz év baloldali selejtjéből állt össze.