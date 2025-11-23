Szijjártó Péter: Donald Trump a békén dolgozik, miközben Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik + videó

Nem alkalmasak az ország vezetésére a Tisza párt képviselőjelölt jelöltjei + videó

Leitner Szilárd most exkluzív interjút adott a Hír TV-nek, amiben elmondta: több téren is csalódást okozott Magyar Péter neki és a párt többi tagjának is, éppen ezért arra számít, hogy hamarosan több Tisza sziget is felbomlik.