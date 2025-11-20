Szijjártó Péter Brüsszelből: Ez az őrültek háza – Még több pénzt akarnak a háborús maffiának, és büntetnék a békét + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyenesen a "háborús őrület" központjából, Brüsszelből jelentkezett be, hogy beszámoljon az uniós külügyminiszterek tanácsüléséről. A tárcavezető diagnózisa kíméletlen: az Európai Unió vezetése teljesen elveszítette kapcsolatát a valósággal, és egy olyan illúziót kerget, amely Európa gazdasági és biztonsági romlásához vezet.

Az "őrültek háza" logikája

A miniszter szerint a legmegdöbbentőbb fejlemény, hogy miközben a napnál is világosabbá vált az ukrajnai háborús maffia és a rendszerszintű korrupció létezése, Brüsszel reakciója nem a vizsgálat, hanem a pénzcsapok még szélesebb megnyitása. "Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana" – fogalmazott Szijjártó Péter.

Sőt, az őrületet tovább fokozva, egyes kollégák azzal érveltek, hogy a korrupciós botrány éppen egy újabb ok Ukrajna EU-csatlakozására. Ez a fajta gondolkodásmód a józan ész totális feladását jelenti.

Vörös vonalak és a magyar érdek

Szijjártó Péter világossá tette: Magyarország nem kér a brüsszeli öngyilkos stratégiából. A kormány követeli, hogy Ukrajna számoljon el az eddigi európai milliárdokkal, és nem járul hozzá, hogy a magyar adófizetők pénze a kijevi korrupt hatalmi rendszer fenntartására menjen el.

A miniszter a 20. szankciós csomag terveit is élesen bírálta. A "szankciófanatikusok" ugyanis már az orosz olajszállításokat és a nukleáris együttműködést vennék célba. Ez Magyarország számára vörös vonal. "Ha az oroszokkal fel kell adni a kőolaj és nukleáris együttműködést, akkor a magyar energiaszámlák rövidtávon a háromszorosára fognak nőni" – figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy ezt a kormány soha nem fogja engedni.

Washington vs. Brüsszel

A kontraszt éles az amerikai és az európai hozzáállás között. Míg Donald Trump és az amerikai vezetés a béketeremtés mellett kötelezte el magát, és mentességet adott Magyarországnak az energiaszankciók alól, addig Brüsszel a háború folytatását és a gazdasági fojtogatást választja. Szijjártó Péter szerint Európa érdeke az lenne, hogy támogassa az amerikai elnök békemisszióját, nem pedig aláaknázza azt.