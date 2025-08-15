Szijjártó Péter: Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Alantas politikai színjátékának terepeként használja Magyar Péter a székesfehérvári kórházat. Erre mutatott rá az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, hogy számon kérje annak vezetését a kialakult baktériumfertőzés miatt. Az államtitkár azt mondta: olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja.