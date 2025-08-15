Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter: Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja + videó

2025. augusztus 15., péntek 07:08 | HírTV

A magyar külgazdasági- és külügyminiszter a Harcosok órájában mondta el véleményét a Magyarországról szóló brüsszeli szándékokról.

  • Szijjártó Péter: Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja + videó

További híreink

Távozik a TV2-től a csatorna egyik legmeghatározóbb arca

Magyarországon több ponton is égett a száraz növényzet

"Nem kapunk pézt!" – Bunyós Pityu kifakadt a fanyalgókra: nem az anyagiak miatt bokszol Növényi Norbert ellen

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja von der Leyenéket Alaszkában + videó

3 csillagjegy augusztus végén pénzben fog fürdeni

Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó

Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó

Viszlát, integető izom! Egyszerű tricepsz gyakorlatok otthonra

Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

További híreink

Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

Holttestek lebegtek a Szajnában

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
3
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
4
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó
5
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
6
A Győr és a Paks is egyaránt legyőzte ellenfelét a Konferencialiga mai mérkőzésein
7
Holttestek lebegtek a Szajnában
8
Monitor – Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek + videó
9
Láncreakció: Nem számított a német vezetés Volodimir Zelenszkij berlini látogatására + videó
10
Komment – Füstbe ment terv a lángoló buszok helyett normális tömegközlekedést működtetni? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

 Alantas politikai színjátékának terepeként használja Magyar Péter a székesfehérvári kórházat. Erre mutatott rá az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, hogy számon kérje annak vezetését a kialakult baktériumfertőzés miatt. Az államtitkár azt mondta: olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!