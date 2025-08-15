Szijjártó Péter: Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja + videó

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

Alantas politikai színjátékának terepeként használja Magyar Péter a székesfehérvári kórházat. Erre mutatott rá az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, hogy számon kérje annak vezetését a kialakult baktériumfertőzés miatt. Az államtitkár azt mondta: olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja.