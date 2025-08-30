Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Bóka János

Következik:

Tranzit - Interjú Szijjártó Péterrel 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter: Brüsszel és az EU-tagországok többsége a háború hosszú távú folytatására készül

2025. augusztus 30., szombat 17:18 | HírTV
EU Szijjártó Péter Brüsszel

Brüsszel és a legtöbb európai uniós tagállam is az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül, nem érdekelt a béketárgyalások sikerében, és készen áll további sok ezer milliárd forintot küldeni Ukrajnába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Koppenhágában.

  • Szijjártó Péter: Brüsszel és az EU-tagországok többsége a háború hosszú távú folytatására készül

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács informális ülését követő sajtóértekezletén arról számolt be, hogy ismét világossá vált, hogy Brüsszel és a tagállamok egy jelentős része is az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül, és nem érdekelt a békefolyamat sikerében.

"Brüsszel és az európai uniós tagállamok többsége készen áll arra, hogy az európai emberek pénzéből újabb euró tízmilliárdokat, vagyis sok sok-sok ezer milliárd forintot küldjenek Ukrajnába, hogy azután abból fegyvereket vásároljanak és fenntartsák belőle az ukrán hadsereget. Tízmilliárd eurókat akarnak költeni ukrán katonák fizetésére, drónok vásárlására és az ukrán állam működtetésére"

- sorolta.

"Koppenhágában definícióként kezelték azt, hogy Ukrajnát pénzügyileg támogatni kell, s mivel nincsen egyetértés abban, hogy a befagyasztott orosz vagyon legyen-e ennek a fedezete, ezért világos, hogy Ukrajna pénzelésére vagy a nemzeti vagy pedig az európai uniós költségvetéseket lehet igénybe venni" - folytatta.

Majd hangsúlyozta, hogy most is nagy volt a nyomás a magyar kormányon, hogy engedjék be Ukrajnát gyorsítópályán az EU-ba, fogadjanak el újabb szankciókat Oroszország ellen, ezúttal már az energetika területén is.

"Nagy volt a nyomás, hogy fizessünk ki újabb több mint hatmilliárd eurót, vagyis 2400 milliárd forintot az Európai Békekeretből Ukrajna felfegyverzésére, és nagy volt a nyomás, hogy még több pénzt és még több fegyvert küldjünk az ukránoknak" - húzta alá.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az Európai Bizottság a mostani tanácskozáson is "gyakorlatilag Ukrajnai Bizottságként lépett fel, teljesen Ukrajna érdekeit képviselve, szemben a tagállamok érdekeivel".

"A mai napon az is világossá vált az, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, a kultúrában, a közigazgatásban" 

- vélekedett.

"De Brüsszel magasan tesz a kárpátaljai magyarokra, és nem akar segíteni. Pedig tudnának, hiszen amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt" - emlékeztett.

"Ha akarnák, épp így visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa" - tette hozzá.

Illetve kiemelte, az is világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a magyar energiabiztonságra, arra, hogy a magyar családokat, a magyar gazdaságot el lehet-e látni megfelelő energiaforrásokkal.

A miniszter szavai szerint ez abból is látszik, hogy máig nem válaszoltak a magyar és a szlovák kormány levelére, amelyben arra szólították fel az Európai Bizottságot, hogy legalább a saját döntésének feleljen meg, és lépjen fel az EU-tagországok energiabiztonságát veszélyeztető Ukrajnával szemben.

Végül pedig leszögezte, hogy a kormány mindezen nyomásgyakorlással szemben megvédi hazánkat és a gazdaságot, megvédi a magyar embereket a háború negatív hatásaitól.

Kifejtette, hogy ez négy dolgot jelent. Először is, minden támogatást megadnak Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseihez, hiszen kizárólag egy amerikai-orosz megállapodás hozhatja el a rendezést.

A második pont, hogy nem fogják hagyni, hogy Ukrajnát benyomják az EU-ba, mert azzal tönkretennék a magyar gazdákat, a magyar élelmiszerbiztonságot, és beengednék az ukrán maffiát Magyarországra. "Ezért nem fogjuk engedni azt, hogy a csatlakozási tárgyalások érdemi része, vagyis a konkrét tárgyalási fejezetek megnyíljanak" - fogalmazott.

"A harmadikként nem hagyjuk, (…) hogy a magyar emberek pénzét az ukrán hadsereg felfegyverzésére és finanszírozására használják, ezért továbbra sem támogatjuk, hogy mintegy 2500 milliárd forintot felhasználjanak az európai adófizetők pénzéből, az Európai Békekeretből minderre" - mondta.

"És végül negyedikként pedig nem hagyjuk, hogy Brüsszel és Kijev közösen kockáztassa Magyarország energiabiztonságát. Nem hagyjuk, hogy a rezsiköltségeket megemeljék Magyarországon, ezért nem fogjuk támogatni azon szankciós javaslatokat, amelyek olyan energiacégek ellen irányulnak, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában" - fűzte hozzá.

További híreink

Itt a vége: kiadták a riasztást – jön az ítéletidő

Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml

Repülőgép-baleset: kiderült, átengedte gyerekeinek a kormányt a kapitány

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

Áll a bál a Liverpoolnál; máris megismétlődött a magyar focista ámokfutása

Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó

F1, Holland Nagydíj, időmérő

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

További híreink

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
3
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
4
Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg
5
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
6
Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni
7
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
8
Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész
9
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
10
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Legfrissebb híreink

Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

 Híres elődök vállán állni nemcsak lehetőséget, de feladatot is jelent: nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani - hangoztatta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján szombaton Budapesten.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

 Pathway to Business néven vállalkozásfejlesztési program indul a magyarországi egyetemeken tanuló PhD-hallgatók számára, az ösztöndíjat, mentorálást és projektfinanszírozást is kínáló programra online formában szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok - jelentette be az innovációért felelős helyettes államtitkár szombaton a Debrecen Egyetemen.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!