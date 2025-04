Szijjártó Péter: benyújtották a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter kijelentette, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság "lejáratta nemcsak saját magát, hanem az egész nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben".

"Ezen döntéssel a Nemzetközi Büntetőbíróság egy politikailag motivált intézménnyé süllyesztette le a nemzetközi bírósági rendszert. Mi, magyarok pedig egy politikailag motivált bírósági rendszernek nem kívánunk a részei lenni" - szögezte le.

"Ezért a kormány úgy döntött, hogy kezdeményezi a római statútum felmondását, és így Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból" - tette hozzá.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a kormány döntése alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkészítette az erről szóló törvényjavaslatot, amelyet a mai napon be is nyújtottak az Országgyűlésnek.

Tájékoztatása szerint a parlament még április vége előtt el tudja kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását, majd május végén ki is írhatják erről a szavazást, ezt követően pedig az ENSZ-t is értesíteni fogják.

"A nemzetközi jogszabályok értelmében ez a lépésünk egy esztendő múlva fog hatályosulni" - mutatott rá.

"Magyarország nem kíván egy politikailag motivált, politikai eszközzé lefokozott nemzetközi bírósági rendszer része lenni" - összegzett.