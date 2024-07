Szijjártó Péter: Békestratégiára lenne szükség, de a sikerhez mindenképp újra kell nyitni a diplomáciai csatornákat

Érintette azt is, hogy jó páran amellett érveltek, hogy meg kell tartani az ülést Magyarországon, mások pedig azt hangoztatták, hogy nem hajlandóak ezen részt venni, sőt még egy olyan "furfangos" javaslat is volt, hogy Ukrajnában kerüljön sor a tanácskozásra, amihez egyhangú határozatra lenne szükség, de a kormány ezt semmiképp nem fogja támogatni.

A miniszter arról számolt be, hogy "fantasztikus bosszút ötlöttek ki Brüsszelben", méghozzá azt, hogy ellehetetlenítenék a Budapesten augusztus végére tervezett informális külügyi tanácsülést. "Egészen gyerekes, és tényleg nem akarok megbántani senkit, de talán óvodás szintű is ez a vita" - vélekedett.

"Persze lehet a homokba dugni a fejünket, mint azt néhány európai politikustársam meg is tette, és ezt a Kreml propagandájának állították be, de ez az igazság" - fogalmazott.

