Szijjártó Péter: az illegális határátlépés nem emberi jog, hanem bűncselekmény

Megjegyezte: magyar cégek jelentős vízgazdálkodási beruházásokat is végrehajtanak az országban, hogy mindenki ivóvízhez juthasson, továbbá nukleáris együttműködés is lesz a két ország között.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Enrique Manalo fülöp-szigeteki külügyminiszterrel tárgyalt, majd kifejtette: az illegális migráció tekintetében Magyarország és a Fülöp-szigetek egyetért abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akar együtt élni. Abban is egyetértenek, hogy az illegális határátlépés nem emberi jog, hanem bűncselekmény - fűzte hozzá.

