Szijjártó Péter: Az európai vezetők a háború folytatását akarják

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az egyenlítői-guineai kollégájával, Simeon Oyono Esono Angue-gal közös sajtótájékoztatóján, hogy a két ország visszautasítja, elfogadhatatlannak és mind az európai, mind az afrikai emberek érdekével ellentétesnek tartja, hogy Brüsszel és egyes háborúpárti politikusok folyamatosan akadályozni akarják a béketörekvéseket és a béketárgyalásokat.

Ezek a brüsszeli, ezek az európai vezetők a háború folytatását akarják. Ezek a politikai vezetők növelik a háborús pszichózist itt, Európában, sőt be akarnak avatkozni Ukrajnában, amivel el akarják érni, hogy Európa belesodródjon ebbe a háborúba (…) Ezt Magyarország nem akarja. Mi, magyarok nem akarunk belesodródni ebbe a háborúba, ezért fenn kell tartani a szuverenitásunkat, mert csak a szuverenitásunk fenntartásával tudjuk garantálni, hogy ki tudunk maradni a háborúból, és nem engedjük, hogy minket is belesodorjanak – tette hozzá. Majd kifejtette, hogy a két országot sokkal több dolog köti össze, mint azt elsőre lehetne gondolni. Példaként említette, hogy Egyenlítői-Guinea a legnagyobb arányban katolikus ország Afrikában, amely elkötelezetten áll a béke pártján, s a fegyveres konfliktusok békés megoldását szorgalmazza, egy olyan ország, amely sokat tesz a kontinens stabilitásáért, ami kulcsfontosságú az Európába irányuló migráció féken tartása szempontjából. Illetve hangsúlyozta, hogy a több mint három éve zajló ukrajnai háború számos gazdasági és biztonsági kihívással szembesítette a két országot, ugyanis a több ezer kilométeres távolság ellenére Afrikában is rendkívüli nehézségeket okoz ez a helyzet, egyebek mellett az élelmiszerellátás és az infláció területén.

Ezért Afrikán keresztül egy másik biztonsági kihívás is leselkedik Magyarországra, Európára az ukrajnai háború miatt. Ez pedig az, hogy ha ezek a gazdasági nehézségek problémákat okoznak Afrikában, akkor az még egy ok arra, hogy újabb migrációs hullámok induljanak ki, és ezek újabb biztonsági fenyegetést jelentenek Európa számára – mondta.

