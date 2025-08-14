Szijjártó Péter: Az Európai Unió nem világpolitikai tényező már + videó

Az Európai Unió nem világpolitikai tényező már - jelentette ki Szijjártó Péter a Harcosok órájában. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt 3,5 évben egy rossz és veszélyes stratégiát folytatott Brüsszel. Nem békestratégiát, hanem egy háborús stratégiát erőltettek. Ennek a következménye hogy most Európa sorsáról nem Európa dönt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.