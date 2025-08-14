Szijjártó Péter: az Európai Unió megszűnt világpolitikai tényező lenni

Megosztás itt:

Szijjártó Péter azt mondta, "folyamatosan hordták, hordják az olajat a tűzre, és ezzel a háború meghosszabbításához, az európai-orosz kapcsolatok már-már kibékíthetetlenné tételéhez vezettek és az európai biztonságot aláásták". Úgy vélte, ezzel Európa elveszítette azt a lehetőséget, hogy a saját jövőjéről, a saját sorsáról önmaga határozzon: Európa sorsáról nem Európa, nem az európaiak, pláne nem Brüsszel dönt, mert megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni.

A miniszter szerint az Európai Unió az elmúlt 3,5 esztendőben nem tudta megállítani az európai kontinens szívében zajló háborút, sőt döntő felelőssége van abban, hogy ez a háború még most is zajlik. Kijelentette: a háborút le lehetett volna zárni másfél hónapon belül, ha azt a dokumentumot, amit már parafáltak az oroszok és az ukránok, azt végrehajtották volna, elfogadták volna a rendezés alapjának.

Szijjártó Péter szerint ehhez képest Nyugat-Európa rávette, rákényszerítette az ukránokat, hogy folytassák a harcot. "Ezt békepártiságnak nevezni azért az elég durva" - fogalmazott, hozzátéve: az európai vezetők legutóbbi nyilatkozata, amelyet egyedül Magyarország nem írt alá, nem a békét szorgalmazza, hanem megpróbálja aláaknázni a békéhez vezető utat. Egy dologban mindenki biztos lehet: Európa jövőbeni biztonságos működéséhez az Oroszországgal való partnerség elengedhetetlen - mondta, hozzátéve, hogy nem politikai, hanem földrajzi okokból.

Azt mondta, Alaszkában lesz egy csúcstalálkozó: ott fog ülni az a két vezető, az Egyesült Államok és Oroszország elnöke, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy rendezze ezt a helyzetet. A csúcstalálkozónak leegyszerűsítve kétfajta kimenete lehet: siker, vagy nem siker, és ez azért meghatározó a világ jövője szempontjából, mert a kimenetele előrevetítheti azt, hogy a világnak milyen mértékben kell egy esetleges harmadik világháború árnyékában élnie a következő években - mutatott rá.

A miniszter reagált arra a szerdai, az ukrán biztonsági szolgálat korábbi vezetője által írt véleménycikkre, amely Orbán Viktort orosz kémnek tartotta, és hangsúlyozta: ma az ukrán külpolitikai törekvések közül az egyik legfontosabb az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza Párt nyerje a parlamenti választást. Megjegyezte: Kijevben pontosan tudják, hogy ha Magyarországon nem nemzeti kormány lesz, hanem egy brüsszeli bábkormány lép hivatalba, akkor az azonnal beengedi Ukrajnát az Európai Unióba, azonnal fegyvereket és pénzt küld Kijevbe, azonnal háromszor-négyszer-ötször annyiért vesz majd energiát.

Szijjártó Péter megemlítette, hogy az ukrán törekvés egybeesik a brüsszeli törekvésekkel, hiszen Brüsszelben sem csinálnak titkot abból, hogy "ki az új arca Magyarországnak", Manfred Weber ezt nyíltan felvállalta az Európai Parlament ülésén. A legfontosabb brüsszeli és ukrán politikai célja jelenleg a külpolitikában az, hogy "minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomba segítsék a következő parlamenti választáson" - mutatott rá.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) jelentésére, miszerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, úgy reagált, hogy ebben semmi újdonság nincs: Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja, "Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre". Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit évek óta tudunk - mondta, hozzátéve, a magyar embereknek nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy kit válasszanak.

Szijjártó Péter Ceber Roland kárpátaljai magyar politikust a magyarellenes ukrán politika kialakításának és végrehajtásának egyik fontos szereplőjének nevezte. Mint mondta, Magyarországra nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért veszélyes, amikor Magyar Péter testvérének nevezi őt.

A miniszter leszögezte, a Tisza Párt nem kormányzóképes. Egyrészt mert nem sok politikusa ismert, de a "kormányzóképesség totális hiányára mutatott rá" a párt egészségügyi politikusa, Kulja András is, aki elvesztette a televíziós vitát Takács Péter államtitkárral szemben, és a következő vitára már el sem ment. Magyar Péterről azt mondta: mindent megtett korábban annak érdekében, hogy azok körül sürögjön-forogjon, akiket most gyaláz, ez sokat elmond egy személyiségről.

Megemlítette, hogy Szlovákia, Magyarország és Szerbia ellen - ahol nem a brüsszeli politikát kritikátlanul folytató kormányok működnek - nyílt kormánybuktatási törekvések zajlanak.

MTI