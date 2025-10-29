Keresés

2025. 10. 29. Szerda
Szijjártó Péter: Az Európai Néppárt vezetői a „legháború-pártibb" vezetők az Európai Parlamentben + videó

2025. október 29., szerda 19:00 | HírTV

A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában azt mondta: ellenfeleik alapvető érdeke, hogy Magyarországon is Brüsszel támogatta kormány legyen, aki kiszolgálja őket: a háború, a migráció és a gender ügyben.

Szijjártó Péter: "Tehát jól láthatóan van erre nézve is most egy nyomulás Európában, hogy ezt az egész háborúpárti pszichózist, ezt erősíteni kell azzal, hogy a sorkatonaságról beszéljünk, a sorkatonaságról szavazzunk, azt vezessük be, annak a lehetőségét folyamatosan tartsuk napirenden. Magyarországon a Tisza Párt felelős ezért a kérdésért."

A miniszter hozzátette: Európa rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát pénzügyileg és hadászatilag, de Magyarország továbbra is kitart békepárti álláspontja mellett.

