Szijjártó Péter: Az Európai Néppárt vezetői a „legháború-pártibb

Szijjártó Péter: "Tehát jól láthatóan van erre nézve is most egy nyomulás Európában, hogy ezt az egész háborúpárti pszichózist, ezt erősíteni kell azzal, hogy a sorkatonaságról beszéljünk, a sorkatonaságról szavazzunk, azt vezessük be, annak a lehetőségét folyamatosan tartsuk napirenden. Magyarországon a Tisza Párt felelős ezért a kérdésért."

A miniszter hozzátette: Európa rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát pénzügyileg és hadászatilag, de Magyarország továbbra is kitart békepárti álláspontja mellett.