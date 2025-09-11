Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter: az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást

2025. szeptember 11., csütörtök 13:22 | MTI

Az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

  • Szijjártó Péter: az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta: "Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném azt világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg."

Ezután rámutatott, hogy a kormány a paksi atomerőmű építését továbbra is a magyar energiabiztonság legfőbb jövőbeni pillérének tekinti.

"Ez a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a beruházás előrehaladását, sőt ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk" - húzta alá.

"És a következő évtized elején az új paksi atomerőműnek mindkét blokkját a hálózatra fogjuk kapcsolni, ezzel egy hatalmas lépést teszünk előre Magyarország energiabiztonságának garantálása terén" - fűzte hozzá Szijjártó Péter.

MTI

További híreink

Egy egész utcát meg lehetne vásárolni Szeged legdrágább luxusingatlanának árából

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Végre megtörtént, amire mindenki várt: Harry herceg találkozott az apjával

Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

40 kg fogyás: különleges fogyókúrával szabadult meg a feleslegtől Adele

Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja

Isteni finom és tele van vitaminnal: nem is kérdés, hogy ez lesz a kedvenc őszi fogásod!

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

További híreink

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Lelőtték Charlie Kirk amerikai véleményvezért, Donald Trump támogatóját

Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lelőtték Charlie Kirk amerikai véleményvezért, Donald Trump támogatóját
2
„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
5
Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly
6
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
7
Orbán Viktor: Ez így nem mehet tovább + videó
8
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
9
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
10
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

 A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki rapper miatt azért fordultak a hatósághoz, mert az egyik koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!