Szijjártó Péter: az EP jobboldali fordulata és Donald Trump újraválasztása esélyt kínál a háború lezárására

Szijjártó Péter a pódiumbeszélgetésen érintette a Magyarországnak járó EU-források befagyasztását is, és kijelentette, hogy nem könyöradományokról van szó, ezek a pénzek az európai emberek munkájából állnak elő, így a magyarokéból is, a támogatásokról pedig a piac megnyitásáért cserébe egyeztek meg.

Your browser does not support the video tag.