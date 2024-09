Szijjártó Péter: Az élelmiszerekkel való önellátás képessége létfontosságú kérdés

A miniszter fontos célnak nevezte azt is, hogy az élelmiszerellátásban minél magasabb legyen a magyar források aránya. Ezzel kapcsolatban pedig üdvözölte, hogy a magyar élelmiszeripar egy "kifejezetten modern, innovatív, a legújabb, gyorsan változó igényeknek is megfelelni képes ágazat".

"A gyorsan növekedő lakosság természetesen azt is jelenti, hogy az élelmiszerek iránti igény is radikális gyorsasággal fog nőni az elkövetkezendő időszakban. Ezért egy-egy ország biztonsága, egy-egy ország fejlődése nagy mértékben fog függeni az élelmiszerrel való ellátás biztonságától" - folytatta.

"De ha kicsit előretekintünk, s nem a múltba, akkor is láthatjuk, hogy ez az iparág kulcsfontosságú lesz, hiszen a Föld egy népességrobbanás időszakában van. Most már 2050-nél is előrébb jelzik előre, amikor a Föld lakossága eléri a kilencmilliárd főt" - tette hozzá.

Szijjártó Péter az elmúlt évek válságait is érintette, a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború nyomán előállt nehézségeket, és ezek kapcsán leszögezte, hogy az élelmiszerekkel való önálló ellátás képessége soha akkora jelentőséggel nem bírt, mint most.

Arra is kitért, hogy ez a beruházás is világosan mutatja a keleti nyitási stratégia sikerét, hiszen láthatóan egyre több ágazatban diktálják a tempót ázsiai szereplők a nyugati vetélytársaik helyébe lépve.

